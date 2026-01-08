La salida de Vicente Pizarro de Colo Colo en este mercado de fichajes es un hecho luego de la última reunión de directorio de Blanco y Negro, una baja sensible en el mediocampo que provoca que los albos deban pensar en alternativas para cubrir la ausencia del también seleccionado chileno, escenario que presenta una opción un tanto sorpresiva de parte de la dirigencia del club.

Y es que si bien en las últimas horas había sonado la opción de que Colo Colo fuese por Pablo Galdames para traerlo como reemplazante de Pizarro, una nueva información planteó la posibilidad que en Pedrero opten por retener a un rezagado del actual plantel para ocupar dicho lugar en el equipo que dirige Fernando Ortiz.

⚽ No estaba en los planes de Colo Colo y finalmente se quedará por la salida de Pizarro

Tras la junta que sostuvo Blanco y Negro este último miércoles el presidente Aníbal Mosa ya había avisado que buscarían en la cantera al reemplazo de Pizarro, una chance que ya tendría al elegido para tomar dicha responsabilidad.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en el programa De Puntete indicó que: “El nombre que ya podría ratificar y que fue tema en el directorio para cubrir la baja de Vicente Pizarro es Bryan Soto. El estaba en la lista de los jugadores que estaba entrenando en el Estadio Monumental pero que se encontraba buscando equipo”.

“Todo indica que Bryan Soto se va a quedar en Colo Colo y así suman un reemplazante, un volante más que pueda cubrir la salida de Pizarro”, añadió Alvarado al respecto.

Bryan Soto es el jugador que reemplazaría la partida de Vicente Pizarro en Colo-Colo. Además, te contamos en #DePuntete el equipo que tenía todo listo para fichar a Marcos Bolados @MOyanedelU12 @HugoVergaraS @canalcalbuco pic.twitter.com/gWMpwNkvZB — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 8, 2026

🔙 La vuelta larga de Bryan Soto para ganarse un espacio en Colo Colo

Hay que recordar que Bryan Soto había salido de Colo Colo en la temporada 2021 cedido a Deportes La Serena, y de ahí hasta la fecha había pasado de préstamo en préstamo desde los albos en clubes como Everton, Deportes Copiapó y más recientemente en Iquique, donde durante el 2025 disputó 30 partidos, anotando 2 goles y teniendo 1.554′ minutos en cancha.