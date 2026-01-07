Colo Colo vive un comienzo de mercado agitado tras la inminente salida de Vicente Pizarro, capitán y una de las figuras del equipo en los últimos años, quien estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador de Rosario Central.

La dirigencia alba enfrenta ahora el desafío de recuperar dinamismo en el mediocampo, una zona clave que quedará debilitada con la partida del volante de 23 años. Pizarro ha sido pieza importante en Colo-Colo, especialmente en un último año marcado por dificultades deportivas y malos resultados. Para el Cacique, su posible traspaso al fútbol argentino representa no solo una baja futbolística, sino también una oportunidad financiera para equilibrar cuentas tras un complejo 2025.

🏁 El adiós de una pieza fundamental en Colo Colo

Formado en las divisiones inferiores del club y convertido en referente del primer equipo, Vicente Pizarro se despidió de la concentración del plantel en Pirque y ya se encuentra en Argentina realizando los exámenes médicos de rigor para concretar su arribo a Rosario Central, donde se reencontraría con Jorge Almirón.

Durante la última temporada, Pizarro fue uno de los jugadores con más minutos en la medular alba, aportando goles, asistencias y liderazgo. Su salida dejará un vacío importante en la zona de equilibrio y salida limpia del equipo.

🇦🇷 Colo Colo se mueve en el mercado

Ante este escenario, Blanco y Negro analiza distintas alternativas para suplir la ausencia del “Vicho”. Una de las opciones que ha tomado fuerza en las conversaciones extraoficiales es Pablo Galdames, volante chileno que actualmente milita en Independiente.

Galdames, seleccionado nacional y con experiencia en el fútbol argentino, no estaría siendo considerado con regularidad en el conjunto de Avellaneda, lo que abre una posible ventana para su salida. Si bien hasta ahora no existen acercamientos formales entre clubes, su nombre figura entre las alternativas que evalúa la dirigencia alba para reforzar el mediocampo tras la partida de Pizarro.

🧠 Las alternativas internas

Mientras se exploran opciones en el mercado, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz también analiza soluciones internas, algo que se ha visto reflejado en los primeros entrenamientos de pretemporada, donde varios jugadores han competido por un lugar en la zona media.

Actualmente, el entrenador cuenta con nombres como Arturo Vidal, Esteban Pavez, Claudio Aquino, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, además de los juveniles Diego Plaza, Lucas Soto y Brayan Soto. Estos últimos, sin embargo, no serían del total gusto del cuerpo técnico y podrían salir a préstamo en este mercado.

Este abanico de opciones será clave para definir cómo Colo Colo reorganiza su mediocampo en un mercado de pases que ya comenzó con movimientos sensibles y que marcarán el rumbo deportivo del club en la temporada 2026.