Una paradoja marca el comienzo del cierre del mercado de fichajes en el Estadio Monumental. Un canterano que había firmado hace no tanto su primer contrato profesional con Colo Colo quedó fuera de la consideración del cuerpo técnico, viéndose forzado a buscar una salida anticipada pese a tener vínculo vigente con el club.

Lejos de quedar relegado, el destino le abrió una oportunidad inmediata. Sin espacio en el Campeonato Nacional, el defensor partirá a préstamo al extranjero, donde tendrá una vitrina mayor: disputar la Copa Libertadores 2026.

🚫 Otro cortado por Ortiz: ¿quién es el jugador que se va de Colo Colo?

La historia que se vive en el Estadio Monumental tiene nombre y apellido: José Durán. El joven defensor venezolano-chileno atraviesa sus últimos días en Colo Colo tras un cierre de mercado que terminó siendo más brusco de lo esperado. Luego de destacar en las series menores del club, el zaguero firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2025, con la ilusión de transformarse en una alternativa real para la defensa alba.

Sin embargo, ese escenario nunca se concretó. Fernando Ortiz no consideró a Durán ni durante la pretemporada ni en el arranque del Campeonato Nacional, optando por otras variantes en la zaga pese a las dificultades que ha mostrado el equipo en el inicio de temporada.

La decisión llama la atención considerando que el cuerpo técnico no ha podido contar con Javier Méndez, refuerzo uruguayo que aún cumple una sanción arrastrada desde su paso por Peñarol, lo que redujo las alternativas defensivas disponibles para el DT argentino.

Ante este panorama, la falta de oportunidades empujó al canterano albo a aceptar una salida a préstamo al fútbol venezolano, específicamente a Carabobo FC, donde buscará continuidad y protagonismo. Allí tendrá una vitrina inmediata que en Macul no encontró: disputar la Copa Libertadores 2026.

🏆 ¿Por qué José Durán jugará la Copa Libertadores tras salir de Colo Colo?

Mientras Colo Colo intenta dejar atrás su irregular inicio de temporada, José Durán tendrá la oportunidad de mostrarse en el plano internacional. Su salida a préstamo a Carabobo le permitirá disputar la Copa Libertadores 2026, una vitrina continental que en Macul no encontró por decisión técnica y ante la ausencia del Cacique en competiciones internacionales este año.

Así lo informó el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez, quien detalló que el defensor llegará con el objetivo de afrontar la fase previa del torneo. El elenco venezolano comenzará su camino en la Fase 2, donde enfrentará a Huachipato: la ida está programada para el 17 de febrero en Venezuela, mientras que la revancha se disputará el 24 de febrero en Chile.

El defensor José Durán (2004) será nuevo jugador del Carabobo FC.



Su último equipo fue Colo Colo. pic.twitter.com/GXX1XBcQem — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) January 28, 2026

Este escenario vuelve a poner el foco en la gestión de los juveniles en el Cacique. Un jugador con contrato vigente terminó reforzando a un club que competirá directamente ante un equipo chileno en el mismo certamen continental, buscando en el extranjero los minutos y la confianza que no encontró en el Estadio Monumental.