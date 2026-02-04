Este miércoles Colo Colo presentó a sus dos nuevos refuerzos: Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes posaron por primera vez con la camiseta del Cacique y atendieron a los medios de comunicación.

En la instancia estuvo presente el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aclaró si llegarán nuevas incorporaciones y también tuvo palabras para el futuro de Fernando Ortiz en medio de los rumores sobre su posible salida.

🤔 ¿Colo Colo cerró el plantel con las llegadas de Pastrán y Madrid?

El mandamás de la concesionaria que rige los destinos del Cacique dejó abierta la posibilidad de sumar nuevos jugadores antes que cierre el mercado y así potenciar el plantel para los desafíos que tendrá el 2026.

“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía, queremos tener una conversación nuevamente con el directorio. Estamos próximos a citar un nuevo directorio para conversar esta situación. Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”, dijo el timonel albo.

“Si aparece una propuesta antes que cierre el mercado de fichajes y tenemos una conversación con el cuerpo técnico, vamos a hacerlo. Nosotros vamos a estar abiertos hasta el último día que haya una posibilidad de incorporar a alguien”, agregó.

😯 Aníbal Mosa adelantó el futuro de Fernando Ortiz

Por otro lado, Aníbal Mosa fue consultado por el futuro de Fernando Ortiz en medio de los cuestionamientos contra el entrenador de Colo Colo tras la sorpresiva derrota del equipo en su debut en el Campeonato Nacional.

“Creo que es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis cuando llevamos una fecha. El apoyo está en el cuerpo técnico, hacia los jugadores, hacia los refuerzos. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación de cierta manera no vuelva a ocurrir”, afirmó Mosa.

“Vuelvo a insistir, no creo que nadie no haya recibido el golpe de lo que ocurrió el día sábado, pero si nosotros vemos los partidos amistosos que tuvieron anteriormente, el equipo había mostrado otra cara. Una cosa que de cierta manera nos descolocó”, concluyó.

