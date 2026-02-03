El mercado de fichajes de Colo Colo sumó un capítulo incómodo justo cuando el club atraviesa uno de sus momentos más sensibles del último tiempo. A la derrota ante Deportes Limache y al creciente cuestionamiento deportivo, ahora se agregó un problema administrativo que dejó expuesto el funcionamiento interno de Blanco y Negro.

La teleserie por Lautaro Pastrán, anunciado en redes sociales pero todavía sin firma oficial, encendió las alarmas en Macul. Lo que parecía un trámite terminó convirtiéndose en un episodio de descoordinación que hoy genera incomodidad al interior del club.

❓ ¿Qué pasó realmente con el fichaje de Lautaro Pastrán en Colo Colo?

El traspaso se entrampó porque Colo Colo anunció al jugador antes de cerrar completamente el acuerdo con su club de origen, lo que generó tensiones y retrasos inesperados en la negociación.

La situación fue revelada por el periodista Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, donde expuso cómo se precipitó el anuncio: “Colo Colo presentó en sus redes sociales a Pastrán y no tenía cerrado su acuerdo con Belgrano. No estaba listo, corrieron dos veces la presentación con la prensa y todavía no puede firmar”.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫



El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻 pic.twitter.com/kUeQVnoLzf — Colo-Colo (@ColoColo) January 29, 2026

🔍 ¿Por qué se canceló la presentación oficial de Pastrán en el Monumental?

La conferencia de prensa estaba programada, pero fue suspendida minutos antes debido a que aún existían diferencias contractuales entre las partes involucradas. Desde el entorno albo reconocen que el acuerdo no estaba completamente sellado, lo que obligó a frenar la exposición pública del jugador mientras se resolvían los puntos pendientes del préstamo.

Desde Argentina, en tanto, explicaron que el retraso no fue deportivo, sino administrativo y económico, vinculado a la propiedad compartida del pase. Lucas Bustos, tesorero de Belgrano, explicó en Radio ADN: “Había algunas diferencias, porque el 50% del pase pertenece a Everton y el otro 50% a Belgrano. Teníamos dudas por los impuestos que se pagan en un país y en otro”.

El dirigente agregó que el acuerdo está próximo a cerrarse: “En las próximas horas estaremos firmando la cesión del jugador, que será un préstamo con cargo y con opción de compra”.

⚠️ ¿Qué crítica se instaló contra Blanco y Negro por este episodio?

La principal crítica apunta a la precipitación con que se comunicó un fichaje que aún no estaba cerrado, exponiendo una forma de operar que generó ruido tanto interno como externo. Coke Hevia fue directo al describir el escenario: “A mí me dicen que se va a arreglar, pero Belgrano en algún momento se plantó. Así está funcionando Blanco y Negro. Es complicado”.

🔄 ¿Corre riesgo el fichaje de Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Pese al desorden inicial, no existe riesgo real de que el traspaso se caiga. Tanto desde el entorno del jugador como desde el club aseguran que solo restan detalles para formalizar el préstamo. Pastrán, de 23 años, llegó a Chile el 28 de enero y permanece a la espera mientras se resuelven los últimos puntos entre las dirigencias involucradas.

📰 En resumen

Colo Colo anunció a Lautaro Pastrán antes de cerrar su acuerdo

La presentación oficial fue cancelada a último minuto

Existen diferencias administrativas con Belgrano y Everton

Blanco y Negro fue criticado por precipitar el anuncio

El fichaje no corre riesgo, pero dejó expuesto un error dirigencial

