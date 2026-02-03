Colo Colo entró a la nueva temporada tomando decisiones incómodas, pero inevitables. El cierre de 2025 dejó secuelas profundas y obligó a Blanco y Negro a ejecutar una poda sin concesiones, con múltiples salidas y un plantel que todavía busca estabilidad futbolística.

Mientras la presión se concentra en el rendimiento del equipo y en el trabajo de Fernando Ortiz, el mercado sigue enviando señales claras puertas adentro. Una de ellas quedó confirmada en las últimas horas con la salida de un jugador joven, formado en casa, que deberá buscar continuidad lejos del Estadio Monumental.

No se trata de un movimiento aislado ni de una decisión improvisada. Es parte de un patrón que se repite en este mercado: juveniles que, pese a su proyección, deben salir a sumar rodaje ante la falta de espacio real en el primer equipo.

🔍 ¿Qué jugador dejó Colo Colo y ya fue oficializado en otro club?

Se trata de Nicolás Suárez, defensor central de 20 años formado en el Cacique. El zaguero, que debutó oficialmente en 2025 y fue parte del proceso de la Selección chilena Sub 20, dejará el Estadio Monumental para disputar la temporada 2026 en la Primera B, en busca de los minutos que no tendría en Macul.

🏷️ ¿A qué club llega Nicolás Suárez y en qué condiciones?

El defensor fue cedido a Deportes Copiapó por toda la temporada. El propio club nortino oficializó la incorporación a través de sus redes sociales, destacando su formación y proyección:

“Le damos la bienvenida a Nicolás Suárez Reyes, jugador formado en Colo Colo y seleccionado chileno en el Mundial Sub 20”.

Y agregaron: “Nicolás llega a Deportes Copiapó en calidad de préstamo por toda la temporada 2026, para sumarse con talento y proyección a nuestro plantel”. El objetivo es claro: continuidad, rodaje y protagonismo en una categoría exigente.

⚠️ ¿Por qué Nicolás Suárez no se quedó en Colo Colo para 2026?

Porque no logró convencer al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz. Aunque Suárez inició la pretemporada con el plantel albo, su rendimiento no terminó de consolidarlo como una alternativa real en la zaga. En un contexto de alta exigencia y poco margen para apuestas, la decisión fue enviarlo a préstamo para que sume continuidad.

Desde el entorno técnico apuntan a que su perfil no terminó de encajar con lo que hoy se busca en defensa, especialmente considerando el momento competitivo que atraviesa el club.

Cabe destacar que el juvenil era uno de los defensores con mayor proyección de su generación. Suárez fue titular en la Selección chilena Sub 20 que disputó el último Mundial de la categoría, donde sumó minutos importantes y protagonizó un episodio mediático al defender públicamente el rendimiento del equipo tras una derrota: “No hay un nivel bajo en esta selección… si te das cuenta, creamos diez ocasiones”.

Ese carácter y recorrido internacional juvenil lo posicionaban como un nombre a seguir, aunque en Colo Colo no logró traducir ese respaldo en continuidad dentro del primer equipo.

📅 ¿Cuándo debuta Nicolás Suárez en Deportes Copiapó?

El estreno podría darse desde el inicio del torneo de Primera B. Deportes Copiapó tiene programado su debut ante Deportes Puerto Montt el domingo 22 de febrero, a las 20:30 horas, en el Estadio Chinquihue. Si el cuerpo técnico lo considera, Suárez podría sumar sus primeros minutos oficiales rápidamente.

Con 19 salidas confirmadas en este mercado, Colo Colo dejó claro que el proceso 2026 apunta a depurar el plantel, priorizar perfiles específicos y reducir al mínimo las apuestas que no entreguen respuestas inmediatas. Para los juveniles, el mensaje es directo: quien no tenga espacio deberá salir a competir, incluso si viene de procesos de selección o de buenas proyecciones a mediano plazo.

