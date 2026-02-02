La partida de Esteban Pavez encendió las alarmas en el Estadio Monumental. A eso se sumó la baja de Vicente Pizarro y, con ello, una grieta estratégica se abrió en la mitad de la cancha. En Blanco y Negro no tardaron en mover sus piezas para cerrar al nuevo mediocampista del Popular, pero el margen de error es mínimo: sólo llegará uno.

En medio del arranque de temporada y con la presión de la hinchada por sumar jerarquía, el directorio de Colo Colo ya tiene a sus principales apuntados. Y uno de ellos estaría más cerca de lo esperado.

⚽ Pablo Ruiz toma ventaja para convertirse en el nuevo mediocampista albo

El argentino-chileno de 27 años, Pablo Ruiz, es hoy el candidato que corre con más fuerza para reforzar a Colo Colo. Actualmente en Real Salt Lake, el jugador tendría todo acordado para sumarse al equipo del cuestionado Fernando Ortiz. Su arribo marcaría el regreso al fútbol chileno tras casi una década, ya que debutó en San Luis de Quillota en 2017 antes de partir a la MLS.

El factor de su doble nacionalidad es clave, pues no ocupa cupo extranjero, y su versatilidad táctica seduce al cuerpo técnico. Según Radio ADN, sólo restan detalles para que se concrete como el sexto fichaje de los albos.

🟡 Álvaro Madrid queda en segundo plano, pero sigue en la órbita alba

Desde Viña del Mar, Álvaro Madrid también sonó fuerte para llegar al Monumental. El capitán de Everton no fue considerado en el debut ante Unión La Calera, lo que intensificó los rumores de su partida. De hecho, Blanco y Negro estaba dispuesto a pagar la cláusula de salida de 200 mil dólares, lo que evidenció el interés real por el jugador.

Sin embargo, el avance en la negociación con Ruiz relegó a Madrid a un segundo plano. Aun así, su nombre se mantiene en carpeta si llegara a haber un giro inesperado en las tratativas con el jugador de la MLS.

𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 • para enfrentar a Unión La Calera por la primera fecha de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⭐️.



📺 • TNT Sports | HBO Max

🕘 • 18:00 horas



🔹️ #VamosEverton • #Evertonízate 🔸️ pic.twitter.com/EJZuGlVUAE — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) February 2, 2026

🧩 Colo Colo define su plantel 2026 en medio de ajustes y urgencias

Con las competencias a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico busca cerrar lo antes posible el plantel definitivo. La posición de mediocampista central es una prioridad, más aún tras la salida de Pavez, quien recaló en Alianza Lima, y de Pizarro, quien partió semanas antes.

El fichaje que se defina será determinante para el equilibrio en la zona media y la forma de juego que Ortiz pretende instalar en esta nueva etapa del club. Y todo indica que ese nombre será Pablo Ruiz.