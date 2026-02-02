Esteban Pavez ya está instalado en Lima, pero su salida de Colo Colo sigue generando ruido en el Monumental. El volante, que rescindió su contrato en medio de un año turbulento para el Cacique, decidió enfrentar el momento y hablar sin rodeos desde Perú, donde ya fue presentado como refuerzo de Alianza Lima.

El mediocampista no esquivó el contexto. Su salida se dio tras perder protagonismo y en un escenario marcado por críticas al plantel. Aun así, lejos del lamento fácil, Pavez optó por una reflexión directa, cargada de emociones y con frases que inevitablemente remecen a la interna alba.

⚽ La frase de Pavez que remece a Colo Colo tras su salida

“Fue un día de muchos sentimientos, fue un día difícil, en el sentido que dejo mi casa”, reconoció el volante, dejando claro que el quiebre fue más personal que futbolístico. “Llegué a Colo Colo a los 18 años, hasta ayer era el capitán. Viví muchas cosas, es mi casa”, agregó.

Pavez también puso el foco en un aspecto poco habitual en este tipo de despedidas: el vínculo humano. “Me despedí de mucha gente que quiero, en especial los trabajadores, la gente del staff”, señaló, marcando distancia del discurso frío que suele acompañar este tipo de salidas.

🏟️ Liderazgo, orgullo y una vara que quedó arriba

La declaración que más eco generó fue su defensa del rol que cumplió con la jineta. “Creo que en Colo Colo dejé la vara alta de ser capitán”, afirmó sin titubeos. Y fue más allá: “Me preocupé de muchas cosas que a lo mejor no había que hacerlas, pero soy así”.

Lejos de la autocrítica forzada, Pavez cerró su etapa con una convicción clara. “Primero uno es persona y después jugador”, dijo, antes de remarcar que su ciclo fue “una linda etapa” que ahora espera repetir en Alianza Lima.

En Macul, su legado seguirá dividiendo opiniones. Pero desde Perú, el mensaje quedó claro: Pavez se fue dolido, sí, pero convencido de lo que entregó.