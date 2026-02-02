Colo Colo llega a este lunes sin margen para seguir alargando la espera en el mercado. El plantel está armado a medias, el mediocampo sigue corto y la dirigencia enfrenta una decisión que mezcla fútbol, caja y política interna. Hoy, el directorio de Blanco y Negro define al sexto refuerzo albo.

La elección parece no ser sencilla. Hay dos nombres con acuerdo avanzado y disposición de los jugadores. Pero en Macul saben que eso no alcanza, puesto que el problema no es convencer al futbolista, sino que a la mesa de directores de la concesionaria.

⚪ Colo Colo define hoy a su sexto refuerzo

La reunión de este lunes será decisiva. Según información adelantada por En Cancha, el equipo de Fernando Ortiz tiene encaminadas las opciones de Álvaro Madrid y Pablo Ruiz. Ambos cumplen el perfil que pidió el cuerpo técnico: volante de salida, ordenado, con lectura táctica y experiencia.

El caso de Madrid es el que tensiona el debate. El mediocampista de Everton tiene una cláusula de salida de 200 mil dólares y en Blanco y Negro ya existe la voluntad de pagarla. De hecho el jugador no fue considerado para el encuentro de este lunes entre los ruleteros y Unión La Calera, una clara señal de que su salida está en curso podría sellarse esta tarde.

Ruiz, en cambio, aparece como una alternativa más amable para las pretensiones económicas del Cacique. La fórmula sería lo que ha predominado en este mercado en Macul: préstamo con opción de compra y menor impacto en la caja.

⚽ Una decisión que cerrará el plantel del Cacique

Con este último nombre, Colo Colo cerrará su mercado de pases con seis refuerzos. La votación de este lunes se definirá solo por factores económicos, porque tanto Ortiz como la gerencia deportiva, ya definieron qué tipo de jugador necesitan en el Monumental.

Si bien el inicio del torneo marcó la urgencia para asegurar una incorporación más, lo cierto es que con la llegada de Madrid o Ruiz, el Tano Ortiz tendrá la obligación de levantar al equipo tras el papelón ante Deportes Limache, sino el directorio de Blanco y Negro también deberá buscar un nuevo DT.