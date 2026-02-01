Colo Colo tuvo un complicado debut en el Campeonato Nacional 2026. Los albos se vieron superados por Deportes Limache y cayeron sin apelación por 3-1 en el Elías Figueroa de Valparaíso, encendiendo tempranamente las alarmas en el Estadio Monumental.

En paralelo, la dirigencia de Blanco y Negro acelera en el mercado y avanza en el reemplazante de Esteban Pavez. La directiva está interesada en fichar a Pablo Ruiz, volante de 27 años que pertenece al Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS). Según reportó el periodista César Luis Merlo, en el Cacique buscan un préstamo con opción de compra para concretar la operación.

🔴 TODAS LAS NOTICIAS DE COLO COLO HOY – DOMINGO 1 DE FEBRERO

