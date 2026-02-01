El debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional estuvo muy lejos de lo esperado. Los albos cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y fueron superados durante varios pasajes del partido, lo cual despertó preocupación en el Estadio Monumental.

Los tomateros dejaron en evidencia las falencias defensivas del Cacique, lo que alertó a Blanco y Negro, que aceleró en el mercado en busca de reforzar el mediocampo y así potenciar su plantel.

Este nombre podría estar al caer, puesto que la directiva tendría conversaciones avanzadas con un futbolista del medio local para suplir las partidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, quienes dejaron un vacío en la zona de volantes.

⚽ El apuntado por Colo Colo para reforzar el mediocampo

De acuerdo a la información entregada por Cooperativa Deportes, el nombre elegido por Colo Colo para reforzar el mediocampo sería Álvaro Madrid, capitán y emblema de Everton de Viña del Mar.

El citado medio detalló que, de no mediar inconvenientes, el futbolista se convertirá en nuevo refuerzo del Cacique. Las próximas horas serán claves para saber qué pasará con el mediocampista de 30 años.

Incluso, el elenco ruletero tomó una decisión crucial: no convocará al jugador para el compromiso ante Unión La Calera en el que será su debut en el torneo para que pueda resolver su futuro.

Recordar que si Madrid suma minutos con los viñamarinos, quedaría inhabilitado para sumarse al Popular, por lo que tendría que esperar hasta el próximo mercado.

💰 ¿Cuánto debe pagar Colo Colo por Álvaro Madrid?

Álvaro Madrid mantiene contrato vigente con Everton de Viña del Mar, por lo que Colo Colo deberá negociar directamente con el elenco de la Ciudad Jardín para concretar la operación.

El vínculo del futbolista con los ruleteros es hasta diciembre del 2027, y según reveló el periodista Diego Peralta en su cuenta de X, tiene una cláusula de salida de US$250 mil. Así las cosas, si la dirigencia de Blanco y Negro quiere quedarse con el jugador de 30 años, deberá desembolsar dicha cifra para abrochar su fichaje.

