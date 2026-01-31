Colo Colo vive un día clave. Los albos se estrenarán de manera oficial este sábado 31 de enero, cuando visiten a Deportes Limache en su primer partido del Campeonato Nacional 2026. A este partido el Cacique llega con algunas bajas, siendo la principal, la ausencia de Javier Correa por acumulación de tarjetas amarillas, sanción que arrastra desde el torneo pasado.

Por ello, Fernando Ortiz deberá mover la pizarra y buscar algunas soluciones desde la banca. Sin embargo, mientras el equipo prepara su estreno en la Liga de Primera, la dirigencia de Blanco y Negro vive horas decisivas en busca de refuerzos. El objetivo del directorio es sumar un hombre en el mediocampo, donde hay tres nombres que van tomando fuerza.

