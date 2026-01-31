El estreno de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 estuvo lejos de lo planeado. El Cacique fue sorprendido por un efectivo Deportes Limache y cayó por 3-1 en el Estadio Elias Figueroa Brander, dejando dudas en su funcionamiento, especialmente en el primer tiempo. Tras el pitazo final, una de las caras nuevas del ataque albo no esquivó los micrófonos y entregó un crudo análisis de lo ocurrido en la cancha.

Maximiliano Romero, quien busca ganarse un lugar en el once estelar, fue el encargado de dar la cara tras el traspié. El delantero reconoció que el equipo pagó caro sus propios errores y “desatenciones” en la primera mitad, aunque llamó a la calma al recordar que el torneo recién comienza y que la exigencia de la camiseta alba no permite quedarse en lamentos.

📉 Maxi Romero y el “desorden” que le costó el partido a Colo Colo?

Para el atacante argentino, la clave de la derrota no solo pasó por las virtudes de Limache, sino por fallas propias en el funcionamiento colectivo durante pasajes clave del encuentro. En su análisis, Maximiliano Romero reconoció que el equipo perdió el orden y permitió que el rival sacara una ventaja decisiva “La verdad que sí, tuvimos por ahí algunos momentos de desorden que nos costó el partido”, confesó el delantero.

Pese al duro golpe, el nuevo ariete de los albos intentó bajar la tensión y llamó a mirar el proceso con perspectiva “Esto es largo, recién arranca, hay que seguir trabajando y tratar de que estas cosas no pasen” sentenció.

🤕 ¿Cómo golpea esta derrota al camarín de Colo Colo?

El resultado caló hondo en el plantel albo. Según explicó Romero, el impacto anímico fue fuerte considerando el trabajo previo realizado durante la pretemporada. Incluso el gol convertido por el propio atacante en el cierre del encuentro no alcanzó para aliviar la sensación de frustración en el camarín.

“El partido obviamente que duele, nos duele muchísimo, porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así obviamente que nos duele a todos”, admitió.

La autocrítica marcó el tono de sus palabras, asumiendo que el inicio estuvo lejos de lo que exige la historia y el hincha de Colo Colo

🏳️ ¿Cómo evalúa Romero su adaptación y la exigencia de Colo Colo?

En lo personal, el delantero atraviesa un proceso de ajuste acelerado. Romero recordó que lleva pocos días trabajando con sus nuevos compañeros, lo que influye en la química dentro del campo, aunque fue enfático en que no es una excusa. “Llegué hace una semana y para que mis compañeros me conozcan es obvio que es duro, pero vamos a seguir trabajando”, explicó.

Para cerrar, dejó un mensaje alineado con la exigencia del club: “Los compañeros van a dar todo, porque obviamente en Colo Colo no podemos seguir así”, concluyó.

Con el golpe aún presente, en Colo Colo deberán dar vuelta la página y enfocarse en el duelo ante Everton, por la fecha 2 del Campeonato Nacional, que se disputará en el Estadio Monumental, con la misión de dejar atrás el mal debut y empezar a corregir el rumbo.