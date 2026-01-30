Colo Colo parecía tener cerrada su plantilla para esta temporada. Con la llegada de Lautaro Pastrán, se esperaba completar la ofensiva del Cacique con una nueva pieza joven y versátil. Incluso, el anuncio oficial se hizo público en las redes sociales del club durante la semana.

Pero cuando todo apuntaba a una presentación formal en el Monumental, un detalle fuera de control frenó el acto. La operación con Belgrano de Córdoba aún no está completamente firmada y eso obligó a postergar el evento. El futbolista ya está en Chile, pero el acuerdo aún no se sella.

⚠️ El anuncio se adelantó y generó ruido interno

El jueves pasado, Colo Colo subió una publicación confirmando a Lautaro Pastrán como su quinto refuerzo de la temporada. El extremo de 23 años, con pasado en Everton de Viña del Mar y oriundo de Mendoza, fue presentado como el reemplazo natural de Lucas Cepeda.

Sin embargo, según Radio ADN, desde el entorno de Belgrano acusaron que el club chileno se anticipó, ya que el acuerdo aún no estaba finalizado en términos contractuales. Faltan detalles económicos claves para cerrar oficialmente el traspaso.

📝 ¿Por qué Patrán aún no puede ser presentado oficialmente en Colo Colo?

Aunque Pastrán ya llegó a Santiago y entrenó con sus futuros compañeros, su presentación oficial fue suspendida por completo. Estaba prevista para este miércoles, en el Estadio Monumental, con presencia de la prensa. Desde Belgrano aseguran que la documentación todavía no está lista y que hay diferencias en los montos finales de la operación.

Por ello, el anuncio que circuló en redes quedó como un “adelanto informal”. Mientras no se firme todo el papeleo, Colo Colo no puede avanzar con los protocolos de inscripción ni presentación oficial del jugador ante la ANFP.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫



El delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻 pic.twitter.com/kUeQVnoLzf — Colo-Colo (@ColoColo) January 29, 2026

🧐 ¿Qué se espera en las próximas horas?

El optimismo reina en Macul pese al impasse. Desde ambas dirigencias se filtró que las conversaciones están “encaminadas” y que lo más probable es que la situación se destrabe en las próximas 48 horas.

En Colo Colo tienen plena confianza en que Pastrán será jugador del club, pero de momento no pueden confirmarlo oficialmente. Habrá que esperar que Belgrano reciba todos los términos pactados para proceder.