En la previa de un fin de semana cargado de fútbol, el DT del Elche se tomó varios minutos para hablar de Lucas Cepeda, uno de los refuerzos que más expectación genera en el club español y también en Chile. El técnico fue claro: lo que ha visto en los primeros entrenamientos superó lo que imaginaba.

Cepeda llegó con ritmo distinto, pero Eder Sarabia destacó su rápida adaptación y una actitud que no pasó inadvertida en el cuerpo técnico: “Lo he visto mejor de lo que nos podíamos esperar. Venía a un ritmo diferente, porque estaban en pretemporada. Ahora está trabajando mucho, incluso quiere venir por las tardes. Muy bien en lo físico y muy bien en adaptación. Creo que ha llegado muy bien”, dijo en conferencia de prensa.

⚽ El DT del Elche y Lucas Cepeda

El entrenador español incluso abrió la puerta a un estreno inmediato del ex Colo Colo. Sin apurar decisiones, dejó en claro que el jugador está listo desde lo físico y mental. “Si es por las ganas que tiene y por su entorno, querrían que fuera titular. Vamos a ver, porque acaba de llegar. Pero está preparado a nivel físico, futbolístico y mental”, explicó.

Sarabia también abordó el impacto que puede generar la presencia de Cepeda fuera de la cancha. El DT entiende que el fichaje no solo suma fútbol, sino también audiencia y respaldo internacional: “En Chile habrá millones que nos van a seguir y eso es parte del crecimiento del club. Lo mismo que esa pasión que vamos a vivir en el estadio contra el Barcelona”, comentó, proyectando un ambiente especial en el Martínez Valero.

🇨🇱 El chileno de Colo Colo que marcó a Sarabia

La conferencia dejó otra revelación que conectó de inmediato con la memoria del hincha albo. Sarabia confesó su admiración por un chileno que brilló con la camiseta de Colo Colo y dejó huella en Europa: “A mí me encantaba otro chileno: Mati Fernández. Pero Arturo Vidal ha sido de los mejores sudamericanos en Europa”, lanzó, sin rodeos.

El DT cerró con una definición clara sobre Cepeda y su proyección en el equipo y aseguró que “es un jugador que entiende bien el juego y sé que con nosotros lo va a desarrollar más. Es una gran contratación, un jugador que puede actuar en diferentes sistemas y posiciones”.