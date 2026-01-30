Hace solo horas, el nombre de Víctor Dávila parecía archivado en Macul. Desde la dirigencia de Colo Colo habían sido claros: el costo del atacante era demasiado alto para el escenario financiero del club y no estaba en los planes inmediatos del mercado.

Pero el mercado nunca se queda quieto. Desde México llegó una señal concreta que cambió el tablero y obligó al Cacique a recalcular. No se trata de una rebaja simbólica ni de un gesto aislado, sino de un nuevo escenario económico que hoy sí entra en evaluación en Blanco y Negro.

❓ ¿Por qué volvió a abrirse la opción de Víctor Dávila en Colo Colo?

Porque el América necesita liberar un cupo de extranjero y abrió la puerta a una negociación flexible. El cuadro mexicano busca destrabar la llegada de un refuerzo extranjero y, para hacerlo, debe descomprimir su plantel. En ese contexto, la salida de Víctor Dávila pasó de ser improbable a funcional para sus planes inmediatos.

Ese factor cambió completamente la conversación. Ya no se habla de una operación completa ni de asumir todo el contrato, sino de una fórmula compartida que reduce el impacto mensual para Colo Colo y vuelve viable una negociación que antes estaba fuera de rango.

💰 ¿Cuánto dinero evalúa pagar Colo Colo por el sueldo de Dávila?

Colo Colo analiza cubrir cerca del 50% del salario que Dávila percibe en México. Actualmente, el atacante gana alrededor de 1,5 millones de dólares anuales en el Club América, lo que equivale a poco más de 107 millones de pesos chilenos mensuales.

Bajo este nuevo escenario, el Cacique debería desembolsar cerca de 53 millones de pesos al mes, una cifra elevada, pero que ya no rompe el equilibrio interno del plantel como se pensaba inicialmente cuando la opción fue descartada.

📊 ¿Dónde quedaría Dávila en la escala salarial de Colo Colo?

No sería el mejor pagado del plantel, pero sí entraría en el grupo alto. Con ese monto, Dávila quedaría por debajo de los salarios más elevados del club y en una franja similar a la de jugadores importantes del plantel actual.

Ese detalle no es menor. En Macul miran con lupa la coherencia salarial y, bajo este escenario, el arribo del ex seleccionado chileno no generaría una distorsión interna ni un conflicto inmediato desde lo económico.

🔄 ¿Qué necesita Colo Colo para avanzar definitivamente por Dávila?

Que el América confirme la flexibilidad total del acuerdo y se cierren las variables contractuales.

Más allá del sueldo, aún quedan puntos por resolver: duración del vínculo, condiciones del préstamo y una eventual opción de compra.

Además, Colo Colo sigue atento a otros frentes del mercado, especialmente en ataque, un sector que quedó debilitado tras salidas recientes y que hoy aparece como prioridad para el cuerpo técnico.

📰 En resumen

El América necesita liberar un cupo de extranjero y abrió una nueva negociación

Víctor Dávila volvió al radar de Colo Colo tras haber sido descartado

El club evalúa pagar cerca de 53 millones de pesos mensuales

El monto no lo convertiría en el mejor pagado del plantel

Aún restan definiciones contractuales y deportivas

El mercado albo sigue abierto y en movimiento

📣 Sigue todas las últimas novedades del mercado de fichajes, los movimientos internos y las decisiones clave de Colo Colo en AlAireLibre.cl, con cobertura permanente, contexto y análisis editorial.