Colo Colo sigue ajustando su plantel 2026 con decisiones que no pasan por el ruido, sino por la convicción del cuerpo técnico. En medio de una reestructuración profunda en defensa y con el mercado aún abierto, una nueva determinación interna vuelve a marcar el rumbo que tomó el proyecto liderado desde la banca.

La señal es clara: el margen para probar se terminó. Y quienes no encajan en la idea futbolística definida para esta temporada por Fernando Ortiz deben buscar continuidad fuera del Monumental.

❓ ¿Por qué Fernando Ortiz decidió no considerar a este defensor en Colo Colo?

Porque no respondió al perfil defensivo que busca el técnico para su proyecto 2026. Desde el cuerpo técnico se concluyó que, más allá de lo físico, el jugador no cumplía con las características tácticas y de juego que se esperan para la nueva estructura defensiva del Cacique. La evaluación se realizó tras la pretemporada completa y terminó por cerrar cualquier opción de permanencia.

En Macul asumen que la alta competencia interna y la necesidad de tomar decisiones rápidas aceleraron la salida.

👤 ¿Quién es el jugador que deja Colo Colo y qué pasará con su futuro?

Se trata de Nicolás Suárez, zaguero de 20 años formado en casa. El defensor realizó toda la pretemporada con el primer equipo e incluso viajó a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, pero no sumó minutos oficiales. Ese escenario terminó inclinando la balanza hacia una salida temprana para no frenar su desarrollo profesional.

🔄 ¿A qué equipo se va Nicolás Suárez y por cuánto tiempo?

Nicolás Suárez partirá a préstamo por un año a Deportes Copiapó. El central viajará al norte para firmar su vínculo con el cuadro atacameño, donde será dirigido por Héctor Almandoz y tendrá la posibilidad de sumar continuidad en la Primera B, un objetivo prioritario tras un 2025 marcado por interrupciones.

Cabe recordar que en octubre, luego de su participación en el Mundial Sub 20, el zaguero sufrió una luxación de hombro que lo obligó a pasar por el quirófano. Aunque los plazos médicos proyectaban cinco meses de recuperación, logró volver en apenas tres. Ese paréntesis competitivo lo dejó fuera de la pelea justo cuando el nuevo cuerpo técnico comenzaba a definir el plantel 2026 y sus prioridades defensivas.

📉 ¿Cuántas bajas suma Colo Colo en defensa este mercado?

Con esta decisión, Colo Colo ya acumula siete salidas en la última línea. Durante este mercado, el Cacique perdió a Sebastián Vegas, Alan Saldivia, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla, Daniel Gutiérrez y ahora Nicolás Suárez. Un éxodo que refleja la determinación de Ortiz de reconstruir por completo el bloque posterior tras una temporada con bajos niveles de solidez.

Copiapó viene de una campaña sólida en la Liga de Ascenso y aparece como un escenario propicio para que el defensor retome ritmo, confianza y continuidad. El objetivo es claro: jugar, crecer y volver más preparado al club que lo formó.

📰 En resumen

Colo Colo define una nueva salida en su plantel 2026

El jugador no convenció al cuerpo técnico de Fernando Ortiz

Nicolás Suárez partirá a préstamo por un año a Deportes Copiapó

El Cacique ya suma siete bajas defensivas en el mercado

📣 Sigue todas las decisiones internas, salidas y movimientos del mercado de Colo Colo en AlAireLibre.cl, con información verificada, análisis editorial y cobertura permanente del Cacique en la temporada 2026.