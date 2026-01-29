Colo Colo despejó cualquier margen de duda este jueves. Aunque el jugador ya se encontraba en Santiago desde ayer, el club hizo oficial hoy al refuerzo elegido para cubrir el espacio que dejó Lucas Cepeda tras su salida al fútbol español. El mensaje fue claro: la decisión está tomada y responde a una necesidad puntual del equipo.

A través de sus canales oficiales, el Cacique confirmó la incorporación de Lautaro Pastrán como quinto refuerzo para la temporada 2026. “¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026”, comunicó el club, formalizando una operación que ya estaba avanzada.

🔄 El vacío que dejó Cepeda y la confirmación de Colo Colo

La partida de Lucas Cepeda obligó a buscar fuerzas en ese sector específico del ataque. Su rol por banda era una pieza funcional dentro del esquema y en Macul optaron por una respuesta rápida, pero que ya se encontraba en carpeta.

Pastrán llega a préstamo desde Belgrano de Córdoba, luego de una temporada completa en Liga de Quito. En 2025 disputó 45 partidos oficiales, con dos goles y tres asistencias, acumulando ritmo competitivo y experiencia internacional. A sus 23 años, además, ya conoce el medio local por su paso previo por Everton de Viña del Mar, un factor que fue considerado al momento de cerrar la operación.

⚽ Un plantel que sigue tomando forma para 2026

Con la oficialización de este jueves, Colo Colo completa cinco incorporaciones pensando en la presente temporada. Antes ya habían arribado los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, junto al delantero Maximiliano Romero, configurando un plantel modesto, pero con buenos nombres.

Ahora el Cacique se encuentra preparando el debut ante Deportes Limache por la primera fecha del Campeonato Nacional, partido que servirá para ver oficialmente a las nuevas caras de Macul.