Colo Colo ya palpita su estreno en el Campeonato Nacional. Tras finalizar su pretemporada, donde tuvieron partidos exigentes ante rivales internacionales, los albos están concentrados en hacer un buen 2026.

Así al menos lo anticipó Fernando Ortiz, quien en la antesala del cruce ante Deportes Limache adelantó el debut y contó cuáles serán las claves de su equipo en la temporada que se avecina.

⚽ Fernando Ortiz anticipa el debut de Colo Colo

En conversación con los canales oficiales del club, Ortiz señaló que “desde principios de pretemporada hemos logrado semanas muy intensas, con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos importantes en Uruguay, donde me dio la oportunidad de empezar de la mejor manera con los jugadores que uno elige y afrontar la primera fecha contra un gran rival”.

Respecto al debut y a Deportes Limache, en tanto, el Tano indicó que “es un rival que siempre a nuestra institución le juega de una manera diferente, porque saben que enfrentan a un equipo como Colo Colo. Nosotros lo vamos a respetar como lo hacemos con todos los rivales, pero obviamente iremos a proponer, a insistir en sacar una victoria desde el minuto cero. El respeto que se merecen, pero nosotros queremos ganar”.

“Si bien no estamos en casa, sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo. La idea es que siempre se vea un Colo Colo competitivo”, agregó.

Por último, contó qué se espera de la versión 2026 del Cacique. “Se van a encontrar con un equipo competitivo, donde van a ver reflejado el esfuerzo diario en cada minuto donde nosotros podamos enfrentar de local y visitante. Mostrar esa garra que siempre ha mostrado Colo Colo a lo largo de su historia. Esa es un poco la idea”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso frente a Deportes Limache en el que será su primer partido en el Campeonato Nacional 2026.

