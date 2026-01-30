Colo Colo aceleró en el mercado de pases luego que Esteban Pavez partiera sorpresivamente a Perú para convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima. Esta situación obligó a la dirigencia de los albos a activar un plan de emergencia para suplir su salida y sumar un nuevo nombre en el mediocampo.

El directorio se reunió para definir al reemplazante del capitán del Cacique y tres nombres tomaron fuerza. Uno de ellos es Álvaro Madrid, emblema de Everton de Viña del Mar, quien fue uno de los más destacados del equipo la temporada pasada.

Sin embargo, en el elenco ruletero quieren retener a su capitán, por lo que no será sencillo para Blanco y Negro llegar a un acuerdo para sumarlo al equipo que dirige Fernando Ortiz.

😨 Everton blinda a su emblema ante interés de Colo Colo

En Viña del Mar ya son conscientes del interés de Colo Colo por una de sus principales figuras. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado un ofrecimiento formal por el jugador desde el Estadio Monumental.

Así lo reveló el periodista Diego Peralta, quien sigue la actualidad del equipo Oro y Cielo. “A esta hora no ha llegado ninguna oferta formal ni consultas informales de Colo Colo por Álvaro Madrid ni por Benjamín Berríos”, señaló el comunicador.

“Cabe recordar que ambos jugadores, capitanes del club, tienen contrato vigente con Everton hasta 2027 y fines de 2026, respectivamente”, completó el reportero, lo que pone de manifiesto las dificultades que tendrá el Popular si quiere fichar a alguno de los futbolistas evertonianos.

⚽ Los números de Álvaro Madrid que seducen a Colo Colo

Álvaro Madrid se convirtió en uno de los grandes valores de Everton de Viña del Mar y ha sido uno de los jugadores fundamentales en las recientes campañas del equipo. Esto ha generado que apareciera en la órbita de equipos como la Universidad de Chile y la Universidad Católica, aunque las conversaciones con ambos equipos no avanzaron.

El mediocampista de 30 años ha jugado un total de 19.007 minutos con la camiseta ruletera en 258 partidos. En ellos, ha convertido 17 goles y aportado 16 asistencias, números que seducen a Colo Colo, que se encuentra buscando un volante para suplir las partidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

