El pasado miércoles se vivió un día clave en el mercado de pases de Colo Colo. Tras semanas de rumores, finalmente la dirigencia de Blanco y Negro descartó los fichajes de Víctor Dávila y Diego Valdés, quienes asomaban como posibles reemplazantes de Lucas Cepeda.

Esta decisión se tomó por el alto valor de ambos jugadores, lo cual provocaría que el club se saliera de su presupuesto. Sin embargo, lo que se desconocía era que desde la concesionaria hicieron el intento de fichar al atacante de Vélez Sarsfield, aunque las negociaciones no tuvieron éxito.

Recientemente desde Argentina revelaron algunos detalles de las conversaciones entre ambos equipos y el mandamás de la escuadra trasandina apuntó a la oferta que presentó el Cacique para quedarse con el exseleccionado nacional.

Fue el presidente del cuadro argentino, Fabián Berlanga, quien en conversación con La Tercera advirtió que “Diego Valdés no se mueve de Vélez Sarsfield, se lo aseguro. Al menos por ahora”.

“La oferta por el jugador chileno fue algo irrisorio para nuestro club, menos dimos pie para analizarla. Era un préstamo y una opción de compra que, de ninguna manera, cumplía con nuestras exigencias. Valdés tiene tres años más de contrato con nosotros y se queda”, añadió.

La propuesta de la dirigencia de Blanco y Negro consistía en un préstamo con opción de compra. Dicha cláusula ascendía a 1,4 millones de dólares, cifra que al otro lado de la cordillera consideraron insuficiente, por lo que las conversaciones no llegaron a buen puerto pese a la intención del jugador de venir a Chile.

Además de descartar los traspasos de Víctor Dávila y Diego Valdés, en Colo Colo también desistieron de fichar a un portero para luchar por un puesto con Fernando De Paul.

Desde la concesionaria presidida por Aníbal Mosa fijaron un solo objetivo: un mediocampista que supla la partida de Vicente Pizarro, quien partió a Rosario Central.

Así las cosas, al Estadio Monumental llegaría solo un refuerzo más y los esfuerzos están concentrados en encontrar un volante.

