La previa del partido entre Deportes Limache y Colo Colo se tensó mucho antes del pitazo inicial. La autoridad regional resolvió autorizar un aforo de ocho mil personas en el estadio Elías Figueroa Brander y sin presencia de público visitante, una decisión que encendió el malestar en el club local y abrió un conflicto que ya salió del ámbito deportivo.

En Limache la decisión fue un recibida como un portazo. La dirigencia había solicitado un marco completamente distinto: 18 mil espectadores y la presencia de hinchas de Colo Colo, considerando la magnitud del rival y el impacto del partido en la primera fecha del Campeonato Nacional. La negativa, aseguran, afecta directamente al espectáculo y a la planificación del evento.

🏟️ Limache estalla por el aforo ante Colo Colo

Ante la falta de avances con la autoridad regional, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, decidió escalar el tema. Este viernes 29 de enero envió una carta formal al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solicitando su intervención directa para destrabar la autorización del público visitante.

En el documento, el timonel fue explícito al plantear el fondo del problema: “El privar a hinchas de la opción de disfrutar de un espectáculo, es una clara señal que la delincuencia le ganó al fútbol y a las familias”, expuso Villegas, apuntando a una lógica que termina castigando al hincha común más que a los focos de riesgo.

La carta también pone el foco en la disparidad de criterios. “Cabe recordar que este tipo de eventos en Santiago y Concepción se realizan con más de 40 mil personas”, subraya el escrito, marcando distancia con la restricción aplicada al duelo que se jugará en Valparaíso.

La carta del presidente de Limache al Ministro Elizalde / ©Cedida.

📄 La carta al ministro Elizalde y el punto muerto

Desde el club tomatero aseguran que el club cumplió con todas las exigencias solicitadas para un evento de esta magnitud: “Nosotros como institución hemos dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el estadio y también los recursos que estimen pertinentes las autoridades para asegurar el espectáculo”, remarca la misiva enviada al Ministerio del Interior.

Pese a ello, el club sostiene que “aún así no hemos tenido respuesta alguna sobre la opción de tener hinchada visita”, añade el texto, dejando en evidencia el punto muerto en el que se encuentra la negociación.

Por ahora, el partido se mantiene con aforo reducido y sin público de Colo Colo. En Limache esperan que la intervención del ministro Elizalde cambie el escenario y evite que el debut en la Liga de Primera quede marcado más por el aforo que por el fútbol.