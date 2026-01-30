El debut de Deportes Limache frente a Colo Colo por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 quedó marcado por una polémica fuera de la cancha. En la previa del encuentro, las autoridades regionales rechazaron la solicitud del club para contar con un mayor aforo, lo que obligará a que el partido se dispute con un límite de 8.000 espectadores.

La situación generó molestia en la dirigencia limachina y fue el propio presidente del club, César Villegas, quien manifestó públicamente su descontento. El timonel apuntó contra el Gobierno y la Delegación Presidencial, calificando la decisión como un “tongo” y cuestionando los criterios utilizados para autorizar aforos en este tipo de eventos.

😡 ¿Por qué César Villegas acusa un “tongo” en el aforo ante Colo Colo?

La molestia del presidente de Deportes Limache, César Villegas, se desató luego de recibir la resolución final que rechazó la solicitud del club para disputar el partido ante Colo Colo con un aforo mayor al autorizado. Según explicó en un video difundido en las redes oficiales del club, la autoridad optó por “nivelar hacia abajo”, obligando a Limache a jugar con un marco reducido de público.

“Me rechazaron nuevamente el aforo reducido, es decir que tengo que jugar con ocho mil personas de local”, confirmó el dirigente. En el mismo registro, Villegas apuntó directamente contra las autoridades y el Gobierno: “Aunque parezca esto un tongo, pero ese es el tongo hoy día que tenemos de las autoridades de gobierno”, señaló, asumiendo la responsabilidad de sus palabras y cuestionando el criterio utilizado para la determinación del aforo.

🎟️ ¿Cómo será la venta de entradas para el partido de Limache vs Colo Colo?

Pese al rechazo de alternativas como disputar el encuentro solo con abonados, Deportes Limache decidió abrir las puertas del Estadio Elías Figueroa Brander bajo las condiciones impuestas, realizando un llamado directo a sus hinchas para ocupar los cupos disponibles.

“Invito a todos los simpatizantes de Deportes Limache… vamos a tener dos sectores, uno a 10 mil pesos y otro a 20 mil pesos”, anunció Villegas.

⏱️ La crítica de Limache a los plazos entregados por la Delegación Presidencial

Más allá del aforo autorizado, otro punto que generó molestia en la dirigencia limachina fue el escaso margen de tiempo con el que se comunicó la resolución final. Según el mandamás, la tardanza dificulta organizar un evento de esta magnitud con los estándares de seguridad exigidos.

“Entiendo que tengo que armar un espectáculo en menos de doce horas”, reclamó el dirigente. Finalmente, cerró su descargo señalando que “esto es lo que tenemos hoy por hoy”, reflejando su crítica a la forma y los tiempos en que se autorizó el partido.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Limache vs Colo Colo?

El duelo entre Deportes Limache y Colo Colo está programado para este sábado 31 de enero, desde las 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido se disputará con un aforo máximo de 8.000 personas, solo con público local.

Más allá de la polémica, en Limache esperan que el partido se viva como una fiesta deportiva y que el equipo pueda responder en la cancha, apoyado por su gente, en un estreno que asoma tan exigente como especial.