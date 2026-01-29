Colo Colo vive días claves en el mercado. El pasado miércoles se reunió la dirigencia de Blanco y Negro, donde entre otras cosas, descartó fichar a un reemplazante de Lucas Cepeda.

Uno de los principales candidatos para dicho puesto era Víctor Dávila, pero fue el propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien aclaró que el directorio desistió de ir por el jugador del América.

“Después de hechas las consultas y las conversaciones con los entornos de los jugadores, vimos que los valores que ellos ganan, por ser la calidad de jugadores que son, son inalcanzables para la realidad nuestra”, dijo el mandamás de ByN. Sin embargo, en México aseguran que el panorama es completamente diferente.

😱 En México aseguran que Diego Valdés está cerca de Colo Colo

En las últimas horas los principales medios deportivos de México aseguraron que la opción de que Víctor Dávila refuerce a Colo Colo es real, puesto que se encuentra destrabando su salida de América.

El primero en informar esta situación fue el periodista de FoxSport, Carlos Rodrigo, quien aseguró que “las conversaciones están avanzadas, el chileno ya habló con el Tano Ortiz para su llegada”.

Por su parte, el reportero de ESPN, Ismael González, aclaró que “se le abrió el panorama al América en las últimas horas. Parece que habría más de una baja, Víctor Dávila A NADA de llegar a Colo Colo. El chileno tiene interés y se podría concretar la operación en las próximas horas”.

Por último, Julio Ibáñez de TUDN reforzó la información. “Atención que en América se trabaja fuerte para colocar a Víctor Dávila en Colo Colo”, señaló el comunicador.

⚽ ¿Llegará Víctor Dávila a Colo Colo?

La información de los periodistas mexicanos se contradice con las declaraciones de Aníbal Mosa, quien descartó públicamente el arribo de Víctor Dávila a Colo Colo.

Sin embargo, de acuerdo a los medios de comunicación aztecas, movimientos de última hora habrían generado este sorpresivo giro en las negociaciones, por lo que el exseleccionado nacional vuelve a estar en la órbita del Popular y habrá que esperar para ver cómo termina esta historia.

