Colo Colo visita a Limache en el inicio del Campeonato Nacional 2026 con un equipo diezmado que obliga a Fernando Ortiz a hacer malabares con el once inicial, mientras los tomateros continúan molestos con la autoridad regional por el aforo para este encuentro.

Colo Colo tiene varias bajas obligadas para este partido. Javier Méndez, refuerzo uruguayo, debe cumplir dos fechas de sanción internacional tras ser expulsado en la final ante Nacional. Javier Correa tampoco podrá jugar por acumulación de amarillas del torneo anterior. A eso se suma la grave lesión de Marcos Bolados —rotura de ligamentos cruzados— que lo deja fuera del primer semestre completo.

La formación probable perfila a Fernando De Paul en portería; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Arturo Vidal en mediocampo; Claudio Aquino, Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ataque.

Limache, se transformó en una suerte de bestia negra de Colo Colo. El Tomate Mecánico está invicto ante los Albos. La temporada pasada jugaron 4 partidos frente al Cacique temporada pasada, ganando 2 y empatando 2, y esperan estirar esa racha este sábado en Valparaíso.

⏱️ Limache vs Colo Colo, minuto a minuto