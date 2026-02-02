El mercado de pases volvió a encender alertas en Colo Colo. En medio de un arranque de temporada que tensionó el ambiente en Macul, desde Argentina surgió una información que puso bajo observación el futuro de una de las piezas más importantes del plantel albo.

El dato fue entregado por Radio ADN y apunta a un seguimiento concreto desde el fútbol argentino, justo cuando el Cacique enfrenta un escenario delicado: plantel corto, presión deportiva creciente y un mercado aún abierto. El contexto convierte el interés en algo más que un simple sondeo y obliga a mirar el caso con atención.

🔔 ¿Qué jugador de Colo Colo interesa a Boca Juniors desde Argentina?

Javier Correa es el nombre que volvió a aparecer en la órbita del club argentino. La revelación fue entregada por Cristián Alvarado, periodista del citado medio, durante el programa Los Tenores.

El club que sigue de cerca la situación es Boca Juniors, que atraviesa un complejo escenario por lesiones en su delantera y se encuentra activamente buscando alternativas para reforzar ese sector.

El periodista fue claro al advertir que el tema debe seguirse con atención en Macul. “Hay que estar muy atentos al futuro de Javier Correa, porque desde Argentina y particularmente Boca Juniors, que está en búsqueda de un atacante, estaría mirando con buenos ojos la llegada de Javier Correa”. La frase no pasó inadvertida en el Monumental, sobre todo considerando que no es la primera vez que el nombre del delantero aparece en la órbita xeneize.

Alvarado recordó que el nombre del atacante ya estuvo sobre la mesa de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme antes de que el futbolista firmara por Colo Colo. “Ya estuvo en la mesa de Juan Román Riquelme como alternativa cuando estaba el técnico Martínez. En ese momento Colo Colo contraatacó y se anticipó a este interés de Boca Juniors que fue concreto por Javier Correa”. Ese antecedente explica por qué hoy el tema se sigue con atención en Blanco y Negro.

🔐 ¿Javier Correa tiene cláusula de salida en Colo Colo?

No. Javier Correa no tiene cláusula de salida automática. Colo Colo adquirió su pase a mediados de 2024 tras pagar cerca de dos millones de dólares y firmó contrato hasta fines de 2027. Por lo mismo, cualquier club interesado deberá sentarse a negociar directamente con la dirigencia alba.

No existe una salida express, pero sí un escenario que podría activarse si desde Argentina aparece una oferta formal que satisfaga al club.

⚽ ¿Qué impacto tendría la salida de Javier Correa en Colo Colo?

El golpe sería significativo. Correa es hoy una de las principales referencias ofensivas del equipo y su eventual partida obligaría a Fernando Ortiza reconfigurar el ataque en pleno desarrollo del torneo.

Además, el contexto no ayuda: el mercado sigue abierto, las opciones se reducen con el paso de las semanas y el margen de error es mínimo tras un arranque adverso en el Campeonato Nacional.

Por ahora, solo existe interés y seguimiento. No hay una propuesta concreta, pero en Macul saben que la necesidad de Boca por un delantero podría acelerar los tiempos si el mercado avanza. El caso quedó instalado y promete transformarse en uno de los focos del mercado albo en los próximos días.

📰 En resumen

Desde Argentina reapareció interés por una figura clave de Colo Colo

Radio ADN reveló que Boca Juniors sigue de cerca a Javier Correa

El delantero ya había estado en carpeta del club xeneize

No tiene cláusula de salida y contrato vigente hasta 2027

En Macul siguen atentos ante un posible movimiento del mercado

