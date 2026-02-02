El estreno de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 dejó más preguntas que respuestas. La caída frente a Deportes Limache no solo golpeó en lo futbolístico, sino que reactivó una sensación de desgaste que el club arrastra desde el cierre de 2025. En Macul, el margen de error se redujo drásticamente y la continuidad de Fernando Ortiz volvió a quedar bajo observación.

En ese escenario, comenzaron a aparecer señales de inquietud que van más allá del resultado puntual. Las críticas al funcionamiento del equipo, la fragilidad defensiva y la falta de respuestas desde la banca instalaron un clima de presión temprana que no estaba en los planes de Blanco y Negro.

En medio de ese contexto, un nombre irrumpió en la discusión pública. No desde la interna dirigencial, ni como rumor de pasillo, sino como una propuesta directa que sorprendió por su origen y por el peso simbólico que conlleva.

❓ ¿Por qué vuelve a estar en duda el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Porque el arranque profundizó un desgaste que viene desde la temporada pasada. Colo Colo suma tres derrotas consecutivas en partidos oficiales y arrastra un 2025 sin clasificación a torneos internacionales, uno de los mínimos exigidos por la dirigencia. El traspié ante Limache fue un golpe directo a la credibilidad del proyecto.

En Blanco y Negro saben que, si los resultados no mejoran rápido, deberán evaluar escenarios complejos, incluso considerando el costo económico de una eventual salida anticipada del técnico argentino. Ese contexto es el que explica que, aun con el torneo recién iniciado, empiecen a instalarse nombres alternativos en la conversación pública.

📲 ¿Cómo apareció el nombre de Gustavo Álvarez para Colo Colo?

Precisamente como consecuencia directa de ese clima de incertidumbre. La idea fue planteada por Gualberto Jara, histórico del club, quien puso sobre la mesa el nombre de Gustavo Álvarez como una alternativa en caso de que la situación de Ortiz no logre estabilizarse.

La propuesta no surgió desde la interna dirigencial ni como una gestión formal, sino desde la opinión pública de un ex entrenador y ex ayudante técnico albo, en un momento donde el margen de error se achicó drásticamente. “Es una buena alternativa. Ya conoce el medio, ya dirigió a otra institución grande en Chile, así que estaría bien. Creo que podría ser una buena alternativa”, señaló Jara en diálogo con RedGol.

🔁 ¿El pasado azul de Gustavo Álvarez pesa en una eventual llegada a Macul?

Para Jara, hoy ya no es un factor decisivo. El ex DT relativizó el cruce de vereda y lo enmarcó en la lógica actual del fútbol profesional, muy distinta a la de décadas anteriores.

“Antes costaba pasar de un clásico rival a otro, era muy difícil, ocurría en contadas ocasiones. Hoy en día ya es algo normal, todo es más profesional y perfectamente se puede dar”, explicó. Álvarez viene de un ciclo reciente en Universidad de Chile, lo que naturalmente instala el debate entre los hinchas, aunque desde el análisis técnico el tema no aparece como un impedimento insalvable.

Por otra parte, Jara valoró el sello que Álvarez logró imprimir en sus equipos y el impacto de su último proceso en el fútbol chileno. “Es un tremendo entrenador, ya mostró sus condiciones. Tiene una idea de juego que se nota en sus equipos, lo que pretende incluso se plasma a nivel internacional y llevó a la U a instancias decisivas”, remarcó.

Ese perfil aparece, precisamente, como uno de los puntos que hoy más se le cuestionan al actual cuerpo técnico albo.

🧩 ¿Colo Colo maneja otras alternativas para la banca?

Sí, aunque por ahora todo se mueve con cautela. En caso de una salida anticipada, en la concesionaria también se evalúa una solución interna como primer paso. Uno de los nombres que aparece para un eventual interinato es Braulio Leal, actual entrenador de la proyección alba, identificado con el club y con experiencia reciente en Primera División.

Por ahora, Fernando Ortiz sigue al mando y prepara el próximo partido, pero el margen de error es mínimo. Cada fecha puede acelerar decisiones que hoy solo se comentan en voz baja.

📰 En resumen

Colo Colo tuvo un arranque muy complejo en la Liga de Primera

La continuidad de Fernando Ortiz volvió a quedar en entredicho

Gualberto Jara ofreció públicamente a Gustavo Álvarez como alternativa

El pasado azul del técnico no sería un impedimento determinante

En Macul ya se analizan escenarios si la situación no mejora

