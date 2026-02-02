Un ex delantero de Colo Colo llamó la atención con algunas revelaciones de su paso por Macul, estuvo entre 2019 y 2021 defendiendo la camiseta del Cacique. El atacante ya retirado habló en el programa Planeta Boca Juniors y reveló detalles desconocidos sobre su conflictiva salida del club en plena pandemia, incluyendo acusaciones contra la dirigencia de Blanco y Negro y la intervención directa de la barra brava.

Según el argentino, hubo jugadores que pasaron medio año sin recibir su sueldo, empleados que sobrevivieron gracias a “vaquitas” internas, y una relación rota con la cúpula dirigencial.

🗣 “En Colo Colo nos tuvieron 6 meses sin pagar”

Pablo Mouche comenzó contando lo que vivieron los jugadores durante la pandemia: “Nos tocó la pandemia, nos tuvieron seis meses sin pagar. Blanco y Negro es una empresa, la Sociedad Anónima de Colo Colo. Fuimos a juicio siendo jugadores del club y se armó quilombo”.

El ex atacante fue claro al describir que, mientras el club enfrentaba problemas financieros, los futbolistas tuvieron que recurrir a vías judiciales para cobrar lo adeudado. Todo esto mientras seguían entrenando y representando al equipo en cancha.

⚠️ Mouche: “La barra brava mandada por los dirigentes nos fue a apretar”

Pero lo más delicado vino después. Mouche aseguró que los propios dirigentes impulsaron a la barra brava para presionar a los jugadores: “Obviamente, la barra brava mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Nos colgaron pancartas…”.

El concepto de “apretarlos” se refiere a actos intimidatorios de hinchas hacia los jugadores, algo que, según Mouche, ocurrió más de una vez. La acusación es directa y pone en entredicho el manejo institucional del club más popular del país.

💸 “Hacíamos vaquitas para ayudar a empleados que no cobraban”

En medio del caos, los jugadores más grandes decidieron ayudar a quienes peor lo estaban pasando: “Nosotros hicimos vaquitas para pagarle a los empleados que no les pagaban. Jugadores con contratos más chicos, cocineros, kinesiólogos…”.

El testimonio refleja el grado de desprotección que se vivió puertas adentro del camarín de Colo Colo. Según el ex Boca, quienes podían solventar esos meses sin ingresos, ayudaban a los que no.

⏳ “Fui uno de los últimos en cobrar… No terminé bien con la dirigencia de Colo Colo”

Para cerrar, Mouche reveló que fue el último en recibir su pago, debido a que fue el único que decidió ir a juicio contra la institución: “Fui uno de los últimos en cobrar. No dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, con la gente sí, porque me fue bien”.

Pese a todo, el argentino dejó claro que guarda cariño por la hinchada, pero su experiencia con Blanco y Negro dejó heridas profundas que hoy decidió hacer públicas.