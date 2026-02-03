Colo Colo vive un momento complejo. Los albos cayeron en su debut en el Campeonato Nacional frente a Deportes Limache y los cuestionamientos contra Fernando Ortiz aparecieron rápidamente.

Incluso, algunos le ponen fecha límite al entrenador y el partido frente a Everton de Viña del Mar del próximo fin de semana asoma como clave para el futuro del entrenador en el Cacique.

En medio de esta delicada situación, se conoció un nuevo problema en la interna del equipo popular, el cual complica aún más el panorama de cara a lo que viene en el Estadio Monumental.

😯 Revelan quiebre al interior de Colo Colo

Fue la periodista Pamela Juanita Cordero de Radio ADN, quien reveló que al interior del plantel se vive un momento difícil. “Está dividido el camarín. Ortiz es apegado a De Paul, no a Vidal. Vidal no le cree a Ortiz, gran parte del camarín no le cree la propuesta a Ortiz”, contó.

“No le creen desde lo futbolístico. No por Vidal, pero en general no le cree el camarín de Colo Colo a Ortiz”, detalló.

En ese sentido, la comunicador fue categórica. “Ya lo tasaron, el futbolista te va tasando a medida que pasan los partidos (…) Sus decisiones, lo que hace, cómo resuelve como entrenador. Ya no hay vuelta atrás”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 7 de febrero, cuando reciba a Everton de Viña del Mar desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

El compromiso ante los ruleteros será clave para Fernando Ortiz, puesto que la dirigencia de Blanco y Negro está perdiendo la paciencia con él, por lo que está obligado a ganar en Macul.

De conseguir un resultado adverso, su estadía en el Cacique comienza a complicarse, por lo que la directiva incluso podría cesarlo antes de tiempo. Por ello, el ‘Tano’ está obligado a vencer a los viñamarinos para comenzar a salir del complejo momento que vive en el club.

