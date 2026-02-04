En una semana marcada por las dudas en el Estadio Monumental, la dirigencia de Colo Colo oficializó este martes la presentación de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, dos refuerzos llamados a elevar el nivel del plantel tras un inicio de temporada irregular.

Pese a que los albos ya suman seis incorporaciones, el mercado sigue abierto para Blanco y Negro, desde donde recalcaron que mientras el libro de pases permanezca vigente no se descarta sumar una nueva pieza, siempre que el cuerpo técnico lo considere necesario.

⚽ Las primeras palabras de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán como jugadores de Colo Colo

En medio de una conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental, Colo Colo oficializó la llegada del volante Álvaro Madrid, proveniente de Everton, y del atacante Lautaro Pastrán, quien arriba desde Belgrano de Córdoba. La presentación fue encabezada por Aníbal Mosa y el gerente deportivo Daniel Morón.

Madrid, con pasado evertoniano y una extensa trayectoria en el cuadro viñamarino, abordó el significado emocional de enfrentar a su exclub en su primer desafío como albo. “Es raro para mí, fueron 21 años en el club y fui capitán, pero hoy asumo este desafío importante con mi familia. No vengo a reemplazar a nadie, vengo a aportar de distinta manera”, expresó el mediocampista, marcando distancia respecto a comparaciones y dejando en claro su rol dentro del plantel.

Por su parte, Pastrán se mostró ilusionado con su regreso al fútbol chileno y con la exigencia que implica vestir la camiseta alba. “Muy feliz de estar acá, sé la responsabilidad que tiene esta camiseta y lo asumo como tal”, señaló el delantero, quien además dejó en claro sus metas en el club: “Como objetivo grupal, está sí o sí el de ser campeón y, como objetivo personal, primero que todo, disfrutar y demostrar en esta gran oportunidad”, afirmó el exdelantero de Everton de Viña del Mar.

🏟️ ¿Qué rol esperan cumplir Madrid y Pastrán de cara al duelo ante Everton?

La presentación de los refuerzos también estuvo marcada por la mirada al próximo desafío del equipo. Pastrán y Madrid se integran a un plantel que busca recuperar protagonismo después de un inicio complicado en el Campeonato Nacional, y ambos esperan aportar desde sus características para mejorar el rendimiento colectivo.

Pastrán, con experiencia en el extranjero, aporta variantes ofensivas que pueden ser útiles para el técnico Fernando Ortiz en la búsqueda de mayor profundidad y goles. Madrid, por su parte, llega con la misión de reforzar el mediocampo con su experiencia y liderazgo tras años siendo clave en Everton. El Cacique se alista para enfrentar precisamente a Everton este sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental, en un duelo que tendrá un sabor especial para los dos refuerzos que vestirán esta vez la camiseta alba.

Conferencia de prensa de la presentación / Photosport

📊 Las estadísticas con las que llegan Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán a Colo Colo

Antes de su llegada a Colo Colo, Álvaro Madrid cerró su última temporada en Everton de Viña del Mar con una participación constante en el mediocampo, acumulando más de 2.300 minutos jugados, aportando 1 gol, 3 asistencias y completando más de 1.000 pases con cerca del 81 % de precisión en competiciones oficiales durante 2025.

Mientras tanto, en la temporada 2025 con Liga de Quito, Lautaro Pastrán disputó alrededor de 34 partidos y sumó 2 goles y 2 asistencias, siendo parte activa en el ataque y acumulando casi 1.740 minutos en cancha antes de su cesión a Colo Colo para el 2026.