El complejo inicio de temporada de Colo Colo no solo encendió las alarmas en lo futbolístico. La derrota ante Deportes Limache reabrió un debate que parecía lejano, pero que volvió con fuerza: el futuro de la banca alba.

En ese escenario, un nombre comenzó a circular con insistencia. No desde la dirigencia, ni como gestión formal, sino como posibilidad instalada en la conversación pública. Gustavo Álvarez, ex entrenador de Universidad de Chile, reapareció en los medios y fue consultado directamente por esa opción. Su respuesta dejó más de una lectura.

❓ ¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre la opción de dirigir a Colo Colo?

Consultado en el programa La Noche de TyC Sports, Gustavo Álvarez abordó de frente los rumores que lo vinculan con Colo Colo y fue claro al descartar contactos formales.

“Lo que pasa es que si hacemos de todo rumor una posibilidad, es una locura. A mí me ha sonado el teléfono este mes, pero yo espero el proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó”. La frase despeja una de las dudas centrales: no hubo acercamientos oficiales desde Macul, pese a que su nombre apareció con fuerza en el debate público.

Más allá de la falta de contactos, el técnico argentino puso el foco en un elemento clave: su vínculo con Universidad de Chile y el respeto por el hincha azul.

“Es similar a las rivalidades en Argentina. Yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas. Es una decisión muy difícil, diría imposible”.

La frase marcó el punto más fuerte de su intervención y dejó en evidencia que el factor emocional pesa tanto como el deportivo en una eventual decisión.

🔵 ¿Qué peso tiene su pasado en la U de Chile al analizar un salto a Macul?

Álvarez profundizó en esa relación construida durante su paso por la banca azul y explicó por qué ese vínculo sigue vigente.

“Sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente ni con los jugadores. Guardo respeto y cariño por la U”.

Ese contexto explica por qué, más allá de la crisis alba y de los rumores, el propio entrenador se encarga de bajar el tono a cualquier especulación.

El timing no es casual. Colo Colo arrastra un desgaste desde el cierre de 2025 y el arranque de 2026 profundizó las dudas. La continuidad de Fernando Ortiz volvió a quedar bajo observación y cualquier alternativa genera ruido inmediato. En ese escenario, figuras del medio y ex referentes instalaron su nombre como ejercicio de opinión, más que como información concreta. El propio Álvarez se encargó de ponerle contexto y distancia a esa discusión.

⚽ ¿En qué está hoy Gustavo Álvarez tras salir de la U de Chile?

Tras dejar Universidad de Chile, el entrenador optó por tomarse un tiempo fuera del día a día competitivo. En su reciente aparición mediática también recordó episodios duros de su carrera, como el partido ante Independiente en Avellaneda por Copa Sudamericana, al que calificó como: “El partido más triste de mi vida”.

Hoy, Álvarez se mantiene a la espera de un proyecto que lo motive, sin urgencias y con una mirada clara sobre el momento de su carrera.

🇦🇷🗣️ Gustavo Álvarez pasó por la Noche de TyC Sports y se refirió a los incidentes ocurridos en el encuentro entre Independiente y la U de Chile en el Libertadores de América.



🎙️ @pablolamedica pic.twitter.com/13iRUuRPN7 — TyC Sports (@TyCSports) February 4, 2026

📰 En resumen

Gustavo Álvarez fue consultado por la opción de dirigir a Colo Colo

Aseguró que no recibió llamados desde el club

Dijo que dirigir al Cacique sería “muy difícil, diría imposible”

Argumentó respeto y cariño por Universidad de Chile

Su nombre surge en medio del cuestionamiento a Fernando Ortiz

