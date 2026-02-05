Colo Colo sufrió un inesperado traspié en su debut en el Campeonato Nacional. Los albos cayeron de forma categórica ante Deportes Limache y los cuestionamientos contra Fernando Ortiz no tardaron en llegar.

La forma de juego no dejó para nada contentos a los hinchas del Cacique, quienes manifestaron su preocupación al no ver mejoras respecto al equipo que terminó la temporada pasada.

Por ello, incluso se ha especulado con que los próximos encuentros serán clave para el futuro del ‘Tano’ en la banca. Sin embargo, despedirlo significaría un importante golpe monetario para Blanco y Negro.

💰 Los millones que le cuestan a Colo Colo despedir a Ortiz

Pese a que Aníbal Mosa manifestó públicamente su respaldo al entrenador, algunas voces al interior del directorio no estarían conformes con el trabajo de Ortiz, por lo que se ha rumoreado con una posible fecha límite para evaluarlo.

Al margen de aquello, según reveló Radio ADN, hay una cláusula en el contrato del estratega argentino que estipula una revisión al término del primer semestre de la temporada 2026.

En esa fecha (junio), si Colo Colo decide que el DT deje su cargo, deberá pagar una indemnización de 300 mil dólares. Si por el contrario, la directiva quiere cesarlo antes de esa fecha, debería negociar directamente con el ‘Tano’, por lo que esa cifra podría ser aún mayor.

⚽ En Colo Colo respaldan a Fernando Ortiz

En medio de los cuestionamientos, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le dio un espaldarazo a Fernando Ortiz y lo ratificó en el puesto pese a comenzar con el pie izquierdo en el torneo.

“Creo que es demasiado prematuro hacer ese tipo de análisis cuando llevamos una fecha. El apoyo está en el cuerpo técnico, hacia los jugadores, hacia los refuerzos. Nosotros estamos empeñados en poder darle todas las herramientas que necesita el cuerpo técnico y los jugadores para que esta situación de cierta manera no vuelva a ocurrir”, señaló Mosa durante la presentación de las últimas incorporaciones del Cacique.“Vuelvo a insistir, no creo que nadie no haya recibido el golpe de lo que ocurrió el día sábado, pero si nosotros vemos los partidos amistosos que tuvieron anteriormente, el equipo había mostrado otra cara. Una cosa que de cierta manera nos descolocó”, concluyó.

