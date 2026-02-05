La polémica nuevamente se instala en el Estadio Monumental. Tras los dichos de Aníbal Mosa que el mercado aún no está cerrado para Colo Colo, el círculo cercano a Pablo Ruiz, jugador con quien estaba avanzada la negociación para llegar a reforzar el mediocampo, reveló la molestia del chileno-argentino con la dirigencia alba.

Y es que tenían todo acordado con el volante, pero finalmente se inclinaron por la contratación de Álvaro Madrid y le avisaron a Ruiz a través de una carta. Al parecer la nueva controversia no quedará ahí, mientras siguen buscando jugadores para incorporarse al equipo.

Por otro lado, Fernado Ortiz ya comienza a delinear la formación para enfrentar a Everton este fin de semana en el primer partido en el Monumental, y todo indica que uno de los últimos refuerzos será titular.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY jueves 5 de febrero