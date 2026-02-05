El pasado miércoles Colo Colo presentó a sus dos nuevos refuerzos: Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes llegaron a potenciar el plantel tras la dolorosa derrota en el debut a manos de Deportes Limache.

Sin embargo, el plantel aún no está cerrado. Así al menos lo adelantó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: “Estamos próximos a citar un nuevo directorio para conversar esta situación. Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”, dijo el mandamás de la concesionaria.

En ese contexto, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quiere reforzar una zona clave. El DT busca sumar un nuevo jugador y la dirigencia ya trabaja para buscar alternativas.

😯 El puesto que Ortiz quiere reforzar en Colo Colo

Uno de las zonas de la cancha donde el ‘Tano’ ve mayor debilidad es el ataque, específicamente por las bandas. El estratega aún siente que existen falencias en la ofensiva, por lo que quiere sumar un nombre.

Según la información de Radio ADN, considerando que Lautaro Pastrán juega por la banda izquierda, Ortiz pretende reforzarse con un extremo derecho, por lo que la directiva ya trabaja en buscar opciones.

Sin embargo, la tarea no es para nada sencilla considerando que debe tratarse de un futbolista chileno ya que Colo Colo tiene cinco extranjeros: Javier Correa, Claudio Aquino, Maximiliano Romero, Javier Méndez y Joaquín Sosa.

⚽ Las alternativas de Colo Colo en la delantera

La salida de Lucas Cepeda y la lesión de Marcos Bolados golpearon a la ofensiva del Popular. Si bien Ortiz probó con Francisco Marchant y también con Leandro Hernández, ambos jugadores no lo han terminado de convencer.

Por esta razón, el entrenador busca sumar un nombre de mayor jerarquía y que sea desequilibrante en el uno contra uno para que acompañe a Javier Correa y a Lautaro Pastrán.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras evalúa sumar un nuevo refuerzo, Colo Colo se prepara para recibir a Everton de Viña del Mar el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

📲 Sigue a Al Aire Libre y mantente informado con todo lo que pase con Colo Colo.