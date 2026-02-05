El fallido arribo de Pablo Ruiz reabrió cuestionamientos al funcionamiento del mercado de pases en Colo Colo. El mediocampista aparecía como alternativa concreta para reforzar el plantel, pero las tratativas terminaron abruptamente cuando la operación parecía encaminada.

El episodio dejó consecuencias más allá de lo deportivo. Desde el entorno del futbolista entregaron su versión sobre cómo se desarrolló el proceso, apuntando directamente a la conducción dirigencial y al impacto que generó la exposición pública de una negociación que no llegó a cerrarse.

⚪ Polémica negociación golpea a Colo Colo

De acuerdo a lo publicado por AS Chile, cercanos al volante que milita en Real Salt Lake confirmaron que el club decidió frenar las gestiones cuando existían avances relevantes para concretar su llegada.

“Lo de Colo Colo está súper caído. Le mandaron una carta indicando que no se va a hacer la gestión”, señalaron desde el círculo del mediocampista. El jugador de 27 años evaluaba seriamente su retorno al fútbol chileno, considerando el espacio que buscaba cubrir el cuadro albo en el mediocampo.

La crítica más dura apuntó al desarrollo del proceso y a la forma en que se instaló su nombre como refuerzo: “No le gusta que ilusionen a la gente, que se den noticias falsas”, agregaron cercanos al futbolista, marcando distancia con el manejo comunicacional del caso.

🔄 Las decisiones de Blanco y Negro que cambiaron el escenario

Mientras avanzaban las conversaciones con Ruiz y ya tenían un acuerdo con el jugador, la dirigencia liderada por Aníbal Mosa optó por cerrar la contratación de Álvaro Madrid, proveniente de Everton de Viña del Mar, decisión que dejó sin margen la alternativa del volante ex San Luis de Quillota.

En paralelo, desde el entorno del mediocampista también cuestionaron el rol del gerente deportivo Daniel Morón, apuntando a que las gestiones se aceleraron antes de frenarse sin un cierre favorable para el futbolista.

El caso instaló un nuevo debate en Macul sobre la forma de llevar el mercado. Ya ocurrió con Lautaro Pastrán que fue anunciado sin cerrar por completo la negociación y esta vez la dirigencia del Cacique nuevamente es apuntada por la mala forma en que llevan las negociaciones.