La derrota frente a Deportes Limache dejó consecuencias inmediatas en la planificación futbolística de Colo Colo. El rendimiento colectivo dejó dudas en el inicio del torneo y obligó al cuerpo técnico a evaluar modificaciones antes del duelo contra Everton.

El entrenador Fernando Ortiz trabaja contrarreloj para encontrar respuestas y hacer una buena presentación en el primer partido de local. El escenario con Limache instaló la necesidad de reforzar el mediocampo y abrir espacio a variantes que aporten equilibrio, especialmente tras las dificultades que evidenció el equipo en su estreno en el Campeonato Nacional.

⚡ El refuerzo recién llegado toma fuerza en Colo Colo

La alternativa que comenzó a posicionarse con rapidez es la de Álvaro Madrid. El volante, presentado oficialmente hace pocos días, suma escasos entrenamientos junto al plantel, pero ya se perfila como opción concreta para integrar la formación titular.

De acuerdo a información entregada por DSports, el mediocampista compite directamente por un puesto con Tomás Alarcón. Madrid aparece como una alternativa atractiva por su despliegue físico y conocimiento del rival, factores que el cuerpo técnico considera relevantes para enfrentar a Everton.

🔄 Ajustes ofensivos y bajas que marcan el armado albo

La planificación del partido también contempla el retorno de Javier Correa. El delantero vuelve a estar disponible tras cumplir su sanción disciplinaria, lo que amplía las opciones ofensivas y permite reconfigurar la estructura en ataque.

El compromiso ante Everton se disputará en el Estadio Monumental el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas.