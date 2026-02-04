Hace algunos días Pablo Mouche encendió la polémica en Colo Colo. En el programa Planeta Boca Juniors el exfutbolista recordó su paso por el club y contó algunos detalles sobre su salida.

Allí, el otrora atacante se refirió a lo ocurrido en el período de la pandemia, donde los jugadores vivieron momentos complicados e incluso se enfrentaron con Blanco y Negro en la justicia.

Sin embargo, lo más delicado del relato del retirado jugador vino cuando aseguró que los dirigentes enviaron a la barra brava a presionar a los futbolistas. Esto generó la respuesta desde el Estadio Monumental.

😯 En Colo Colo respondieron a Pablo Mouche

Durante la presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como nuevos refuerzos de Colo Colo, el gerente deportivo Daniel Morón fue consultado por las declaraciones de Mouche.

“Me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, que era cuando fue la pandemia, que se alargó el campeonato dos meses más, él terminaba contrato el 31 de diciembre, y para continuar y jugar esa final por el descenso, debía extender el contrato por dos meses más, como lo hicieron muchos de sus compañeros”, dijo el exportero.

“Bueno, Mouche no quiso hacer eso y él quiso que le extendieran el contrato por un año más. Y claro, él debe pensar que la gente lo vino a apretar aquí, porque él no estuvo los dos meses. La gente no vino a apretarlo, la gente vino a acompañar”, agregó Morón.

Por último, el gerente del Cacique señaló que “¿Recuerdan cómo estuvo la gente aquí y a lo largo de todo el país, como todo el viaje a Talca? Si a eso le llamamos apretar, bienvenidos sean los aprietes de la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo futbolístico, Colo Colo volverá a jugar el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental cuando reciba a Everton de Viña del Mar por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

