Pablo Mouche remeció a Colo Colo con unas polémicas declaraciones. El exfutbolista recordó su paso por el club e hizo una grave acusación, donde aseguró que los dirigentes de Blanco y Negro mandaron a presionar a los jugadores durante la pandemia, mientras el equipo luchaba por mantener la categoría.

“Obviamente, la barra brava mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Nos colgaron pancartas…“, contó hace algunos días en Planeta Boca Juniors, lo cual generó bastante revuelo e incluso provocó la respuesta desde el Estadio Monumental.

Este miércoles el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, alzó la voz para contestarle al otrora atacante y rememoró el actuar de los hinchas del Popular previo a jugar la promoción ante la U de Concepción. “Si a eso le llamamos apretar, bienvenidos sean los aprietes de la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, dijo el exportero, lo que sacó ronchas al otro lado de la cordillera.

😱 Pablo Mouche vuelve a la carga contra Colo Colo

Cuando todo indicaba que la polémica había llegado a su fin, Pablo Mouche volvió al ataque y conversación con Planeta Boca Juniors respondió duramente al gerente deportivo de Colo Colo.

“Le quiero comunicar a Daniel Morón que en esos dos años que estuve en el club no lo vi nunca en los pasillos. Nunca se presentó con el plantel, nunca lo vi en los vestuarios ni en los entrenamientos. No lo vi en mi presentación ni en mi despedida, entonces desconozco lo que él hacía en ese momento en Blanco y Negro”, lanzó Mouche.

“No estuviste en la negociación. El año que yo pedía de contrato lo pedí en octubre con Marcelo Espina, que sí era mi director deportivo y que fue despedido. Después fuiste tú el director deportivo, qué casualidad, ¿no?”, agregó.

😨 Pablo Mouche detalla la amenaza que sufrió en Colo Colo

Por otro lado, Mouche volvió a referirse a la supuesta amenaza que sufrió mientras estaba en el Estadio Monumental: “Estás diciendo que la barra brava de Colo Colo me fue a apoyar en la visita al centro de entrenamiento. Lo que estás diciendo es mentira. Y otra mentira es que yo no quise firmar el contrato por dos meses en el año de la pandemia: sí lo firmé, sí jugué. Lo único que no jugué fue el último partido porque estaba desgarrado, porque el partido anterior a esa final lo jugué desgarrado”.

“La barra brava de Colo Colo se paró al lado de mi auto en el estacionamiento interno que teníamos los jugadores. Entraron hasta el lado de mi auto, no fueron a apoyarme ni a apoyar al plantel. Hablaron con todos, fui acusado y apuntado con el dedo por ellos junto a mi amigo y compañero Insaurralde, y me colgaron una pancarta en el entrenamiento. Por si no estabas enterado, porque no sé qué hacías en ese momento en el club, porque jamás te vi en los pasillos ni apoyando a los jugadores. Ni en los buenos ni en los malos momentos”, afirmó.

Por último, Moche emplazó a Morón y apuntó que “estás mintiéndole a la gente de Colo Colo, estás defendiendo a la barra brava y mintiéndole a los socios, y a los jugadores que compartieron plantel conmigo y que fuimos amenazados por los barras bravas. No antes de la final, sino que varios meses antes cuando estábamos en conflicto con ustedes”.

🔗 Para mantenerte informado con todas las novedades de Colo Colo sigue a Al Aire Libre.