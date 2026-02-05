Luego de un debut para el olvido, Colo Colo ya pone la mira en su próximo desafío ante Everton, válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional. El Cacique buscará reivindicarse ante su gente este sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental.

En este contexto, Fernando Ortiz y Javier Correa dijeron presentes en conferencia de prensa, en un formato poco habitual, ya que se realizó vía Zoom y sin presencia de periodistas en la sala. Ambos referentes de Colo Colo abordaron el momento que vive el club, mientras que el delantero también se refirió a los rumores sobre una posible salida de Macul y a la opción de portar la cinta de capitán.

❓ ¿Qué dijo Javier Correa sobre la opción de ser capitán de Colo Colo?

Consultado por la posibilidad de asumir la capitanía del “Popular”, Javier Correa fue claro y no esquivó el tema. “Me siento capacitado, sé que tengo la experiencia y la personalidad para ser capitán de Colo Colo”, aseguró, dejando en evidencia que no rehúye a un rol de mayor responsabilidad dentro del plantel.

Eso sí, el delantero fue cuidadoso al remarcar que hoy la jineta tiene dueño. “Sé que hoy la lleva el Tuto (De Paul) y el día que no esté él, si me toca, lo haré de la mejor manera. Sería un orgullo para mí y mi familia”, añadió, valorando el significado que tendría portar la cinta en una institución como Colo Colo.

🔁 ¿Qué respondió Correa sobre los rumores de salida de Colo Colo?

En medio de versiones que lo vincularon con una posible salida del club rumbo a Boca Juniors, el atacante argentino fue tajante respecto a su presente. “Hoy estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo y no pienso en otra cosa”, afirmó.

En la misma línea, explicó que su prioridad es llegar en buenas condiciones al próximo compromiso. “No te puedo decir qué va a pasar mañana, lo único que tengo mentalizado es estar bien para el partido del sábado”, sostuvo, reafirmando su compromiso inmediato con el equipo, aunque sin cerrar completamente la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro.

La conferencia de prensa de Colo Colo vs Everton / TNT Sports Chile

🤝 ¿Se viene la dupla Correa-Romero?

Respecto a la posibilidad de compartir ofensiva con Maximiliano Romero, Correa mostró total disposición. “En mi carrera he jugado solo, con dos delanteros y también un poco más atrás. Es fútbol, uno es profesional y está a disposición”, explicó.

Sus palabras dejan abierta la puerta a distintas variantes ofensivas, dependiendo de lo que decida Fernando Ortiz en busca de mejorar el funcionamiento colectivo.

🧠 ¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre el momento de Colo Colo?

Por su parte, Fernando Ortiz abordó el complejo momento que atraviesa el equipo tras el debut. El DT reconoció el malestar de los hinchas y fue empático con la situación. “El descontento a nivel de hincha es notorio y a nosotros también nos duele, porque queremos ganar”, señaló.

Además, defendió su propuesta futbolística ante las críticas. “Yo sí veo una idea de juego clara, de ser un equipo protagonista y buscar siempre el arco rival. Hay cosas que corregir, sí, y son evidentes”, explicó. Finalmente, no descartó nuevos movimientos en el mercado y respaldó la opción de un eventual “doble 9”, destacando que tanto Correa como Romero pueden aportar al funcionamiento del equipo.

Así, Colo Colo se prepara para su próximo desafío con la misión de dar vuelta la página tras un inicio adverso y comenzar a encaminar su temporada. Ante Everton, el Cacique intentará salir de su mal momento, reencontrarse con su funcionamiento y empezar a respaldar en la cancha las señales que tanto el cuerpo técnico como el plantel buscan transmitir.