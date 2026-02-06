En la antesala del partido entre Colo Colo y Everton, el Monumental volvió a quedar bajo tensión. Esta vez, lejos de lo futbolístico o dirigencial, el conflicto se instaló puertas adentro y tuvo como protagonistas a los propios trabajadores del club.

Según información revelada por RedGol, una medida de seguridad interna adoptada para el día del partido generó profundo malestar entre funcionarios, quienes acusan una señal de desconfianza que rompe con el discurso institucional del club y amenaza con escalar a un conflicto mayor.

Colo Colo enfrenta una polémica interna luego de que se prohibiera a funcionarios del club ingresar en vehículo al Estadio Monumental el día del partido ante Everton.

La información fue revelada por el citado medio que tuvo acceso a un correo masivo enviado por el jefe de seguridad del club, Rodrigo Rojas Silva, donde se comunicó la medida como parte del plan preventivo para el encuentro del sábado.

La decisión consistió en impedir que trabajadores del club ingresaran al recinto en sus vehículos particulares durante la jornada del partido, con el argumento de evitar el ingreso de “elementos prohibidos” que pudieran afectar la operación del evento.

El problema, según relatan funcionarios, es que la medida fue aplicada solo a trabajadores operativos y administrativos, excluyendo a gerentes, directores, jugadores y cuerpo técnico, lo que fue interpretado como un trato desigual y estigmatizante.

Porque la determinación instala —según los afectados— una presunción de desconfianza hacia personal que cumple funciones permanentes y reguladas dentro del club.

Uno de los funcionarios señaló al medio antes mencionado que esto “se trata de una señal grave, porque se nos trata como un riesgo para la seguridad, cuando somos parte del club y estamos sujetos a los mismos —o incluso más— controles que cualquier otro actor”.

Además, los trabajadores cuestionan que la decisión haya sido adoptada de manera unilateral, sin diálogo previo ni evaluación de alternativas menos invasivas.

Los funcionarios manifestaron sentirse pasados a llevar tras años de trayectoria en la institución y apuntaron a una contradicción directa con el discurso oficial del club. En otra de las declaraciones recogidas por RedGol, señalaron:

“Da pena, somos personas con años de trayectoria en la institución y contradice el discurso institucional que promueve el respeto, la confianza y el sentido de pertenencia al interior del club”. Incluso, algunos trabajadores evalúan presentar una denuncia formal por discriminación, ante lo que consideran una señal grave en términos laborales.

Aunque la medida responde a un plan de seguridad, la falta de explicaciones detalladas y el descontento interno abren un nuevo flanco de tensión en el Monumental, que se suma a los cuestionamientos que ya enfrenta el club en lo futbolístico y dirigencial.

