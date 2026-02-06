La emergencia que azota a la Región del Biobío ha movilizado a todo el fútbol chileno, y en Macul la respuesta no fue la excepción. Colo Colo anunció a través de sus redes sociales la realización de una Noche Alba Solidaria, un evento benéfico que buscará ir en ayuda directa de los damnificados por los incendios forestales en el sur del país, con el objetivo de recaudar fondos para las familias afectadas.

En ese contexto, este viernes 6 de febrero se desarrolló una conferencia de prensa donde la dirigencia alba, junto a Fernando de Paul y Yanara Aedo, capitanes de los planteles masculino y femenino respectivamente, además de representantes de TECHO Chile, entregaron más detalles de lo que será esta jornada solidaria, pensada como una noche especial para canalizar ayuda concreta a las víctimas de los incendios.

🏁 ¿Cuándo es, a qué hora empieza y qué partidos tendrá la Noche Alba Solidaria?

Según lo informado este viernes en la conferencia de prensa, Colo Colo confirmó que la Noche Alba Solidaria se realizará el miércoles 11 de febrero en el Estadio Monumental, con inicio de la jornada programado para las 19:00 horas.

El rival del partido principal será Unión Española, mientras que en la antesala del encuentro estelar se disputará un amistoso entre el plantel femenino de Colo Colo y un equipo compuesto por influencers. De esta manera, el evento se proyecta como una instancia familiar, pensada para reunir deporte, espectáculo y entretención en una noche con sentido solidario para los hinchas que asistan al recinto de Macul.

Según adelantó Aníbal Mosa, la directiva ha trabajado a contrarreloj para levantar un espectáculo a la altura de la instancia. “Tenemos artistas confirmados y otras sorpresas que iremos anunciando”, señaló el dirigente, dejando entrever que la música y el entretenimiento tendrán un rol protagónico tanto antes como después de que ruede la pelota en el Monumental.

❓ ¿Dónde comprar entradas y cómo donar en la Noche Alba Solidaria?

Para los hinchas que quieran decir presente en el estadio, la venta de entradas comenzará este viernes 6 de febrero a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket. Según confirmó Aníbal Mosa, el evento contará con un precio único y popular para todas las localidades, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias y maximizar la recaudación en beneficio de los damnificados.

Desde la organización recalcaron que para esta jornada rigen las normativas de seguridad correspondientes a la temporada 2026, por lo que será obligatorio cumplir con los siguientes requisitos para comprar y asistir al evento:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas .

. Tener el empadronamiento biométrico del club debidamente actualizado.

Para quienes no puedan asistir al estadio, también existirá la opción de donar de manera digital. Gracias a una alianza con TECHO Chile, durante la transmisión oficial del evento se habilitará un botón de pago que permitirá realizar aportes directos desde cualquier lugar. Todo lo recaudado será destinado a la construcción de viviendas de emergencia en la Región del Biobío.