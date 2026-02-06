Colo Colo y Everton chocan este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.
El Cacique llega golpeado luego de caer por 3-1 ante Deportes Limache en su estreno, en una derrota que dejó dudas en el funcionamiento colectivo, mientras que el cuadro viñamarino tampoco pudo sumar en la primera jornada tras perder por la cuenta mínima frente a Unión La Calera en Viña del Mar.
📡 ¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Everton?
El partido entre Colo Colo y Everton se disputará este sábado 7 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.
- 🗓 Fecha: Sábado 7 de febrero
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Monumental, Santiago
🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Everton
- Árbitro: Juan Lara.
- 1er asistente: Miguel Rocha.
- 2do asistente: Wladimir Muñoz.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Farías.
- VAR: Víctor Abarzúa.
- AVAR: Eric Pizarro.
⚪⚫ El XI de Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional
Probable formación: Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Víctor Méndez, Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Claudio Aquino; Maximiliano Romero, Javier Correa.
🔵🟡 El XI de Everton vs Colo Colo por el Campeonato Nacional
Probable formación: Ignacio González; Hugo Magallanes, Alan Medina, Emiliano Ramos, Dieter Villalpando; Nicolás Baeza, Julián Alfaro, Vicente Vega, Brian Martínez; Diego Oyarzún, Benjamín Berríos.
