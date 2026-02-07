El regreso de Colo Colo al Estadio Monumental tendrá un foco que va más allá del fútbol. Este sábado, ante Everton, el club pondrá en marcha por primera vez el sistema de torniquetes con reconocimiento facial, una medida que viene siendo observada con atención desde el cierre de la temporada pasada.

La decisión no solo apunta a reforzar la seguridad en Macul, sino también a cambiar por completo la experiencia de ingreso al estadio. Consciente de que cualquier falla en el debut puede generar tensión, Blanco y Negro resolvió ajustar la operación y anticiparse a los escenarios más complejos.

❓ ¿Qué cambia con los torniquetes que estrena Colo Colo en el Monumental?

Desde este partido, el ingreso al estadio será exclusivamente mediante torniquetes con validación facial, dejando atrás el control manual de entradas.

El rostro del hincha se transforma en el único medio de acceso, reduciendo tiempos de espera y eliminando intermediarios en la validación.

Según datos manejados por la concesionaria, el proceso pasará de demorar entre 12 y 25 segundos por persona a cerca de seis segundos, permitiendo un flujo mucho más constante en los accesos.

🕒 ¿A qué hora abre el Monumental por el estreno de los torniquetes?

El Estadio Monumental abrirá sus puertas a las 15:00 horas, varias horas antes del inicio del partido programado para las 20:30. La medida busca descomprimir el ingreso y entregar margen para resolver eventuales problemas técnicos o de registro antes del horario de mayor afluencia.

La información fue entregada por el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN y responde a una estrategia preventiva del club.

En el club asumen que todo sistema nuevo puede presentar fallas en su primer uso masivo.

Abrir temprano permite detectar errores, asistir a hinchas con problemas de validación y evitar aglomeraciones, un punto especialmente sensible tras los incidentes que marcaron el 2025.

La apuesta es que el estreno de los torniquetes no se transforme en el protagonista de la jornada, sino en un cambio progresivo en la experiencia estadio.

🔍 ¿Cómo funcionan los nuevos torniquetes del Estadio Monumental?

El sistema considera 122 torniquetes distribuidos en los ocho accesos del recinto, todos de cuerpo completo. Según explicó Gustavo Poblete, gerente de Operaciones de Blanco y Negro:

“Van a ser de cuerpo completo, de una altura de 2,2 metros por 1,5 de ancho, lo que deja atrás la suplantación de identidad”.

Entre el pasapersona y el torniquete existe un espacio de seguridad que permite retirar a una persona del flujo si presenta inconvenientes, evitando detenciones masivas en los accesos.

Vale mencionar que el proyecto completo, incluyendo reconocimiento facial, tiene un costo cercano a 1,2 millones de dólares, que será pagado en cuotas.

Desde el club estiman que el sistema permitirá ahorrar cerca de 296 millones de pesos anuales, al eliminar validadores manuales y optimizar el control de acceso.

Más allá del costo, la inversión apunta a seguridad, trazabilidad y cumplimiento de nuevas exigencias para eventos masivos en Chile.

🧾 ¿Es obligatorio estar inscrito en el sistema facial para el Colo Colo vs Everton?

Sí. Para ingresar al Monumental es obligatorio estar previamente enrolado en la plataforma de reconocimiento facial del club. El registro se realiza en línea y exige validar identidad con cédula y cámara del dispositivo móvil.

Sin este paso, el torniquete no habilita el acceso, incluso contando con una entrada válida.

📰 En resumen

Colo Colo estrena torniquetes con reconocimiento facial ante Everton

El Monumental abrirá a las 15:00 horas por el estreno del sistema

El rostro reemplaza el control manual de entradas

El tiempo de acceso baja a cerca de seis segundos por persona

La medida apunta a seguridad y prevención de aglomeraciones

El registro facial es obligatorio para ingresar al estadio

