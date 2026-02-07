Colo Colo llega a su primer partido como local del 2026 con una mochila pesada. El mal debut ante Deportes Limache, la urgencia por sumar y el clima interno obligaron a Fernando Ortiz a mover fichas sin margen para la especulación, justo en la antesala de un duelo que puede marcar su presente inmediato.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Everton en el Estadio Monumental con una formación inédita, la dirigencia de Blanco y Negro acelera definiciones por el último refuerzo y el hincha observa con lupa cada decisión. Hoy, en Macul, todo está en juego.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy sábado 7 de febrero

