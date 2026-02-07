El Campeonato Nacional 2026 sigue su curso este sábado 7 de febrero con un partido cargado de presión en el Estadio Monumental. Desde las 20:30 horas, Colo Colo recibe a Everton de Viña del Mar en un duelo clave para comenzar a enderezar el rumbo luego de un arranque que dejó dudas en ambos campamentos.

El Cacique llega golpeado tras caer por 3-1 ante Deportes Limache en la primera fecha, en un partido donde los errores defensivos marcaron la diferencia y lo dejaron rápidamente en el fondo de la tabla. Everton, por su parte, tampoco pudo sumar en el estreno y perdió por 1-0 como local frente a Unión La Calera, quedando también sin margen para seguir cediendo terreno en un torneo que recién comienza, pero que ya aprieta.

Con el historial reciente favorable a Colo Colo en Macul y la urgencia compartida de sumar, el cruce aparece como una prueba temprana de carácter. Para los albos, ganar es casi una obligación; para Everton, resistir y golpear puede significar un punto de quiebre en su inicio de temporada.

El partido será dirigido por Juan Lara Luco como árbitro principal. Estará acompañado por Miguel Rocha Svigilsky y Wladimir Muñoz Figueroa como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Rodrigo Farías Molina. En el sistema de videoarbitraje, Víctor Abarzúa Espinoza estará a cargo del VAR, con Eric Pizarro Riquelme como AVAR.

