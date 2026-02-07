Hay números que dicen más que cualquier discurso. Uno de ellos es el de los abonados, ese que muestra cuántos hinchas están dispuestos a comprometerse con su equipo antes de que empiece la temporada. En el Campeonato Nacional, ese registro ya dejó un mensaje claro.

Según datos recopilados por El Deportivo, el ranking de abonados volvió a ordenar el mapa del fútbol chileno y dejó a Colo Colo fuera del podio, una situación poco habitual para un club acostumbrado a liderar dentro y fuera de la cancha.

📊 Ranking de abonados sacude a Colo Colo

Universidad Católica encabeza el listado con 14.500 abonados. Los cruzados marcan distancia y confirman algo que viene siendo constante en los últimos años: una relación estable entre club e hinchada, sostenida más allá del momento puntual del equipo.

En el segundo lugar aparece Universidad de Chile. Con 10.500 abonos vendidos, la U logra una cifra relevante considerando los altos precios definidos para esta temporada. El respaldo del hincha azul se mantiene, incluso cuando el contexto deportivo todavía genera muchas dudas.

El tercer puesto es para Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, que suma 5.500 abonados. El dato no pasa desapercibido: el buen presente también se tradujo en mayor compromiso desde la galería.

⚽ El mensaje que deja Colo Colo

Colo Colo aparece cuarto, con 4.500 abonados. La cifra está lejos de sus registros históricos y refleja el impacto de una campaña 2025 irregular, que todavía pesa en el ánimo del hincha. El respaldo sigue ahí, pero ya no es automático.

Más atrás se ubican Deportes Concepción con 4.000 abonados, Huachipato con 1.870 y La Serena con 1.800, mientras clubes como O’Higgins, Palestino, Cobresal y Everton completan un listado que también expone las distintas realidades del torneo.

📊 El ranking de los abonados de los equipos