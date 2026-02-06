Colo Colo y Everton de Viña del Mar protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Campeonato Nacional este sábado en el Estadio Monumental.

Albos y ruleteros llegan tras ser derrotados en sus respectivos debuts en el torneo, por lo que tienen la obligación de sumar de a tres para no complicarse en el arranque del mismo.

En ese contexto, el equipo de la Ciudad Jardín recibió un sorpresivo mazazo, puesto que una de sus figuras quedó al margen del compromiso ante el popular producto de una lesión.

🤕 Everton sufre baja de última hora para visitar a Colo Colo

Hace algunos días Everton dejó ir a Álvaro Madrid, quien fichó por Colo Colo, por lo que se convirtió en una baja sensible para el resto de la temporada.

Sin embargo, los ruleteros sufrieron un nuevo golpe en las últimas horas, puesto que el volante Benjamín Berríos, una de sus principales figuras, no podrá decir presente en Macul.

Según reveló el periodista Diego Peralta, el mediocampista sufrió un desgarro en uno de sus gemelos, por lo que se perderá el crucial duelo ante los albos. Berríos se suma a la baja Hugo Valladares, quien fue expulsado en la primera fecha.

El principal candidato para entrar en la oncena titular es Cristopher Barrera, quien tendrá la difícil misión de sustituir a uno de los buenos valores del equipo dirigido técnicamente por Javier Torrente.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

El compromiso entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar está programado para este sábado 7 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Ambos equipos llegan tras ser superados en la primera fecha, por lo que llegan necesitados de triunfos para evitar mayores complicaciones en el inicio de la temporada.

