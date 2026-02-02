Llegó el momento del estreno para dos equipos que cerraron el año pasado con diferentes realidades. Everton de Viña del Mar recibirá a Unión La Calera en Sausalito este lunes desde las 18:00 horas. Los viñamarinos quieren olvidar el tortuoso fin de año que los tuvo peleando por el descenso del Campeonato Nacional hasta la última fecha.

Los Cementeros en cambio, estuvieron en zona de copas durante largos pasajes del torneo, pero no sostuvieron la campaña y no sufrieron con bajar. El duelo se jugará a puertas cerradas por el castigo que tienen los locales por incidentes ante U Católica del año pasado.

📡 ¿Quién transmite en vivo Everton vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • 🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1
Everton CD
02/02/2026 18:00
0
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Unión La Calera
  • Hugo Magallanes 10′
  • Amaro Leon 64′
  • Diego Oyarzun 64′
  • Hugo Magallanes 90′
  • Rodrigo Caseres 24′
  • Francisco Pozzo 25′
  • Rodrigo Caseres 25′
  • Christopher Diaz 27′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Everton CD
Tarjeta roja : Hugo Magallanes
85 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Camilo Moya
85 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Sebastian Saez
80 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Cristopher Barrera
80 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Julian Alfaro
72 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Matias Campos
72 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Francisco Pozzo
64 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Diego Oyarzun
64 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Amaro Leon
59 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Axel Encinas
59 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Joaquin Soto
59 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Yerko Leiva Lazo
59 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Bayron Oyarzo
56 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Cristian Palacios
56 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Dieter Villalpando
56 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Amaro Leon
56 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Braian Martinez
46 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Byron Navarro
46 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Nicolas Baeza
46 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Joaquin Moya
46 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Vicente Vega
27 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Christopher Diaz
25 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Rodrigo Caseres
25 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Francisco Pozzo
24 ‘
Unión La Calera
Asistencia : Kevin Mendez
24 ‘
Unión La Calera
Gol regular : Rodrigo Caseres
10 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Hugo Magallanes
[ +9 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Hugo Magallanes ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Sebastian Saez y entra en su lugar Camilo Moya.
Cambio: se retira Julian Alfaro y entra en su lugar Cristopher Barrera.
Cambio: se retira Francisco Pozzo y entra en su lugar Matias Campos.
Amonestación para Diego Oyarzun.
Amonestación para Amaro Leon.
Cambio: se retira Joaquin Soto y entra en su lugar Axel Encinas.
Cambio: se retira Bayron Oyarzo y entra en su lugar Yerko Leiva Lazo.
Cambio: se retira Dieter Villalpando y entra en su lugar Cristian Palacios.
Cambio: se retira Braian Martinez y entra en su lugar Amaro Leon.
Cambio: se retira Nicolas Baeza y entra en su lugar Byron Navarro.
Cambio: se retira Vicente Vega y entra en su lugar Joaquin Moya.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Christopher Diaz.
Amonestación para Rodrigo Caseres.
Amonestación para Francisco Pozzo.
Asistencia de Kevin Mendez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Caseres!
Amonestación para Hugo Magallanes.
El árbitro da inicio al encuentro.
Everton CD
4-1-4-1
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Vicente Vega 19
Vicente
Vega
Hugo Magallanes 4
Hugo
Magallanes
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Nicolas Baeza 14
Nicolas
Baeza
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Alan Medina 10
Alan
Medina
Dieter Villalpando 8
Dieter
Villalpando
Braian Martinez 29
Braian
Martinez
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
Julian Alfaro 9
Julian
Alfaro
  • Entrenador
  • 0
    Javier Torrente
  • Suplentes
  • 25
    Kirkman Esteban
  • 7
    Joaquin Moya
  • 17
    Cristopher Barrera
  • 23
    Martin Guzman
  • 30
    Cristian Palacios
  • 36
    Byron Navarro
  • 37
    Valentin Vidal
  • 5
    Ramiro Gonzalez
  • 28
    Amaro Leon
Unión La Calera
4-4-1-1
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Rodrigo Caseres 6
Rodrigo
Caseres
Nicolas Palma 3
Nicolas
Palma
Daniel Gutierrez 27
Daniel
Gutierrez
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Juan Requena 24
Juan
Requena
Joaquin Soto 29
Joaquin
Soto
Bayron Oyarzo 7
Bayron
Oyarzo
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
Francisco Pozzo 9
Francisco
Pozzo
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 5
    Camilo Moya
  • 8
    Yerko Leiva Lazo
  • 13
    Alexander Pastene
  • 17
    Martin Hiriart
  • 18
    Axel Encinas
  • 19
    Matias Campos
  • 26
    Michael Maturana
  • 30
    Maximiliano Fernandez
16
Faltas Cometidas
16
5
Fuera de Juego
1
51
Posesión de Balón
49
3
Tarjetas Amarillas
3
5
Tiros Fuera
4
3
Tiros a Puerta
2
6
Corners
2
1
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
6
0
Penaltis
0
17
Tiros Libres
21
1
Paradas
3
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
4
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
5
Corners 2ª Mitad
1
46
Posesión de Balón 1ª Mitad
54
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
8
Faltas Cometidas 2ª Mitad
9
Últimos enfrentamientos
EVE 0 – 1 UNI 02/02/2026
UNI 1 – 0 EVE 12/09/2025
EVE 1 – 1 UNI 20/04/2025
UNI 1 – 0 EVE 12/10/2024
UNI 0 – 1 EVE 19/04/2024

⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U La Calera?

El partido Everton vs U La Calera se jugará este lunes 2 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

  • 🗓 Fecha: Lunes 2 de febrero
  • 🕣 Hora: 18:00 horas
  • 🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.

🟨 Árbitros del partido entre Everton vs U La Calera

  • Árbitro: Nicolás Milla.
  • 1er asistente: Alejandro Molina.
  • 2da asistente: Alan Sandoval.
  • Cuarto árbitro: Dione Rissios.
  • VAR: Matías Assadi.
  • AVAR: Joaquín Arrué.

