Llegó el momento del estreno para dos equipos que cerraron el año pasado con diferentes realidades. Everton de Viña del Mar recibirá a Unión La Calera en Sausalito este lunes desde las 18:00 horas. Los viñamarinos quieren olvidar el tortuoso fin de año que los tuvo peleando por el descenso del Campeonato Nacional hasta la última fecha.

Los Cementeros en cambio, estuvieron en zona de copas durante largos pasajes del torneo, pero no sostuvieron la campaña y no sufrieron con bajar. El duelo se jugará a puertas cerradas por el castigo que tienen los locales por incidentes ante U Católica del año pasado.

📡 ¿Quién transmite en vivo Everton vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Everton CD 0 1 Descanso : 0 1 Finalizado Unión La Calera Hugo Magallanes 10′

Amaro Leon 64′

Diego Oyarzun 64′ Hugo Magallanes 90′ Rodrigo Caseres 24′ Francisco Pozzo 25′

Francisco Pozzo 25′ Rodrigo Caseres 25′

Rodrigo Caseres 25′ Christopher Diaz 27′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Everton CD Tarjeta roja : Hugo Magallanes 85 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Camilo Moya 85 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Sebastian Saez 80 ‘ Everton CD Sustitución entra : Cristopher Barrera 80 ‘ Everton CD Sustitución sale : Julian Alfaro 72 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Matias Campos 72 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Francisco Pozzo 64 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Diego Oyarzun 64 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Amaro Leon 59 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Axel Encinas 59 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Joaquin Soto 59 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Yerko Leiva Lazo 59 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Bayron Oyarzo 56 ‘ Everton CD Sustitución entra : Cristian Palacios 56 ‘ Everton CD Sustitución sale : Dieter Villalpando 56 ‘ Everton CD Sustitución entra : Amaro Leon 56 ‘ Everton CD Sustitución sale : Braian Martinez 46 ‘ Everton CD Sustitución entra : Byron Navarro 46 ‘ Everton CD Sustitución sale : Nicolas Baeza 46 ‘ Everton CD Sustitución entra : Joaquin Moya 46 ‘ Everton CD Sustitución sale : Vicente Vega 27 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Christopher Diaz 25 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Rodrigo Caseres 25 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Francisco Pozzo 24 ‘ Unión La Calera Asistencia : Kevin Mendez 24 ‘ Unión La Calera Gol regular : Rodrigo Caseres 10 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Hugo Magallanes [ +9 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +6 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Hugo Magallanes ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Sebastian Saez y entra en su lugar Camilo Moya. Cambio: se retira Julian Alfaro y entra en su lugar Cristopher Barrera. Cambio: se retira Francisco Pozzo y entra en su lugar Matias Campos. Amonestación para Diego Oyarzun. Amonestación para Amaro Leon. Cambio: se retira Joaquin Soto y entra en su lugar Axel Encinas. Cambio: se retira Bayron Oyarzo y entra en su lugar Yerko Leiva Lazo. Cambio: se retira Dieter Villalpando y entra en su lugar Cristian Palacios. Cambio: se retira Braian Martinez y entra en su lugar Amaro Leon. Cambio: se retira Nicolas Baeza y entra en su lugar Byron Navarro. Cambio: se retira Vicente Vega y entra en su lugar Joaquin Moya. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Christopher Diaz. Amonestación para Rodrigo Caseres. Amonestación para Francisco Pozzo. Asistencia de Kevin Mendez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Caseres! Amonestación para Hugo Magallanes. El árbitro da inicio al encuentro. Everton CD Everton CD 4-1-4-1 1 Jose

Ignacio

Gonzalez 19 Vicente

Vega 4 Hugo

Magallanes 24 Diego

Oyarzun 14 Nicolas

Baeza 21 Benjamin

Berrios 10 Alan

Medina 8 Dieter

Villalpando 29 Braian

Martinez 11 Emiliano

Ramos 9 Julian

Alfaro Entrenador

0 Javier Torrente

Suplentes

25 Kirkman Esteban



7 Joaquin Moya



17 Cristopher Barrera



23 Martin Guzman



30 Cristian Palacios



36 Byron Navarro



37 Valentin Vidal



5 Ramiro Gonzalez



28 Amaro Leon

Unión La Calera Unión La Calera 4-4-1-1 1 Nicolas

Avellaneda 25 Christopher

Diaz 6 Rodrigo

Caseres 3 Nicolas

Palma 27 Daniel

Gutierrez 10 Kevin

Mendez 24 Juan

Requena 29 Joaquin

Soto 7 Bayron

Oyarzo 11 Sebastian

Saez 9 Francisco

Pozzo Entrenador

0 Martin Cicotello

Suplentes

12 Nelson Espinoza



5 Camilo Moya



8 Yerko Leiva Lazo



13 Alexander Pastene



17 Martin Hiriart



18 Axel Encinas



19 Matias Campos



26 Michael Maturana



30 Maximiliano Fernandez

16 Faltas Cometidas 16 5 Fuera de Juego 1 51 Posesión de Balón 49 3 Tarjetas Amarillas 3 5 Tiros Fuera 4 3 Tiros a Puerta 2 6 Corners 2 1 Tarjetas Rojas 0 7 Saques de Portería 6 0 Penaltis 0 17 Tiros Libres 21 1 Paradas 3 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 4 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 3 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 5 Corners 2ª Mitad 1 46 Posesión de Balón 1ª Mitad 54 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 8 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 8 Faltas Cometidas 2ª Mitad 9 Últimos enfrentamientos EVE 0 – 1 UNI 02/02/2026 UNI 1 – 0 EVE 12/09/2025 EVE 1 – 1 UNI 20/04/2025 UNI 1 – 0 EVE 12/10/2024 UNI 0 – 1 EVE 19/04/2024

⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U La Calera?

El partido Everton vs U La Calera se jugará este lunes 2 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

🗓 Fecha: Lunes 2 de febrero

🕣 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.

🟨 Árbitros del partido entre Everton vs U La Calera

Árbitro: Nicolás Milla.

1er asistente: Alejandro Molina.

2da asistente: Alan Sandoval.

Cuarto árbitro: Dione Rissios.

VAR: Matías Assadi.

AVAR: Joaquín Arrué.

🔵🟡🔵 Formación de Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional 2026

Ignacio González; Hugo Magallanes, Alan Medina, Emiliano Ramos y Dieter Villalpando; Nicolás Baeza, Julián Alfaro, Vicente Vega y Brian Martínez; Diego Oyarzún y Benjamín Berríos.

DT: Cristián Muñoz.

🔴⚪🔴 Formación de U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez y Nicolás Palma; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Kevin Méndez y Bayron Oyarzo; Sebastián Sáez y Francisco Pozzo.

DT: Martín Cicotello.