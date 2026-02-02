Llegó el momento del estreno para dos equipos que cerraron el año pasado con diferentes realidades. Everton de Viña del Mar recibirá a Unión La Calera en Sausalito este lunes desde las 18:00 horas. Los viñamarinos quieren olvidar el tortuoso fin de año que los tuvo peleando por el descenso del Campeonato Nacional hasta la última fecha.
Los Cementeros en cambio, estuvieron en zona de copas durante largos pasajes del torneo, pero no sostuvieron la campaña y no sufrieron con bajar. El duelo se jugará a puertas cerradas por el castigo que tienen los locales por incidentes ante U Católica del año pasado.
📡 ¿Quién transmite en vivo Everton vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
- Hugo Magallanes 10′
- Amaro Leon 64′
- Diego Oyarzun 64′
- Hugo Magallanes 90′
- Rodrigo Caseres 24′
- Francisco Pozzo 25′
- Rodrigo Caseres 25′
- Christopher Diaz 27′
Ignacio
Gonzalez
Vega
Magallanes
Oyarzun
Baeza
Berrios
Medina
Villalpando
Martinez
Ramos
Alfaro
- Entrenador
-
0Javier Torrente
- Suplentes
-
25Kirkman Esteban
-
7Joaquin Moya
-
17Cristopher Barrera
-
23Martin Guzman
-
30Cristian Palacios
-
36Byron Navarro
-
37Valentin Vidal
-
5Ramiro Gonzalez
-
28Amaro Leon
Avellaneda
Diaz
Caseres
Palma
Gutierrez
Mendez
Requena
Soto
Oyarzo
Saez
Pozzo
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
12Nelson Espinoza
-
5Camilo Moya
-
8Yerko Leiva Lazo
-
13Alexander Pastene
-
17Martin Hiriart
-
18Axel Encinas
-
19Matias Campos
-
26Michael Maturana
-
30Maximiliano Fernandez
⏰¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U La Calera?
El partido Everton vs U La Calera se jugará este lunes 2 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
- 🗓 Fecha: Lunes 2 de febrero
- 🕣 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar.
🟨 Árbitros del partido entre Everton vs U La Calera
- Árbitro: Nicolás Milla.
- 1er asistente: Alejandro Molina.
- 2da asistente: Alan Sandoval.
- Cuarto árbitro: Dione Rissios.
- VAR: Matías Assadi.
- AVAR: Joaquín Arrué.
🔵🟡🔵 Formación de Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional 2026
Ignacio González; Hugo Magallanes, Alan Medina, Emiliano Ramos y Dieter Villalpando; Nicolás Baeza, Julián Alfaro, Vicente Vega y Brian Martínez; Diego Oyarzún y Benjamín Berríos.
DT: Cristián Muñoz.
🔴⚪🔴 Formación de U La Calera por el Campeonato Nacional 2026
Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez y Nicolás Palma; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Kevin Méndez y Bayron Oyarzo; Sebastián Sáez y Francisco Pozzo.
DT: Martín Cicotello.