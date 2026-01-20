El Campeonato Nacional está a la vuelta de la esquina. El próximo 30 de enero se dará el vamos al torneo y los distintos equipos ya comienzan a palpitar lo que será la temporada 2026.

Sin embargo, hay otros que ya sufrieron su primer dolor de cabeza. Esto porque un equipo deberá cambiar de estadio en la tercera fecha del torneo debido a un concierto, problemática que ya ocurrió a otros elencos en el pasado.

🏟️ Club deberá cambiar de estadio en el Campeonato Nacional

A diez días del inicio de la competición, Everton de Viña del Mar ya sufre con los cambios de logística. Esto pensando en la tercera fecha del torneo, donde deberá trasladarse de recinto.

Los viñamarinos recibirán a Huachipato el próximo viernes 13 de febrero a las 18:00 horas, sin embargo, un espectáculo interfiere con los planes del equipo ruletero.

Esto porque Chayanne dará un concierto en la Ciudad Jardín el miércoles 11 de febrero, por lo que los trabajos en el recinto obligarán a Everton a buscar un nuevo reducto para medirse a los acereros.

⚽ Las opciones que maneja Everton para recibir a Huachipato

Con ese escenario por delante, la dirigencia de Everton de Viña del Mar deberá buscar otro estadio para ejercer de local. En ese sentido, el periodista Diego Peralta anunció que “los estadios inscritos, aparte de Sausalito, son Calera (Nicolás Chahuán Nazar), Quillota (Lucio Fariña) y Playa Ancha (Elías Figueroa)”.

El compromiso ante los siderúrgicos será a puertas cerradas debido al castigo impuesto contra los ruleteros por la invasión de un grupo de fanáticos durante un partido ante Universidad Católica el 2025.

Debido a esta sanción, los viñamarinos tampoco podrán contar con sus hinchas en la primera fecha del Campeonato Nacional ante Unión La Calera (lunes 2 de febrero a las 20:00 horas), por lo que se reencontrarán con su afición recién en la sexta jornada, cuando reciban a Deportes Limache en el Estadio Sausalito.

