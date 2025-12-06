O’Higgins derrotó por 1-0 a Everton en un partido muy sufrido en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y aseguró su clasificación al Chile 3 de la Copa Libertadores 2026.

Everton se salva con lo justo del descenso y queda con mucha tarea para mejorar de la mano de sus propietarios del Grupo Pachuca.

⚽ Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del compromiso llegó en la agonía: Francisco González anotó de penal en los 90+6′ y generó la “explosión” en el recinto rancagüino, que retorna tras varios años a la Libertadores.

📊 Estadísticas de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 O'Higgins 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Everton CD Francisco Gonzalez 90′ Matias Lugo 37′

Moises Gonzalez 90′ Vicente Vega 54′

Vicente Vega 54′ Emiliano Ramos 68′

Emiliano Ramos 68′ Alvaro Madrid 89′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ O'Higgins Penalti : Francisco Gonzalez 90 + 1 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Moises Gonzalez 89 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Alvaro Madrid 79 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Arnaldo Castillo 79 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Martin Sarrafiore 76 ‘ Everton CD Sustitución entra : Alvaro Madrid 76 ‘ Everton CD Sustitución sale : Julian Alfaro 68 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Emiliano Ramos 68 ‘ Everton CD Sustitución entra : Alex Ibacache 68 ‘ Everton CD Sustitución sale : Emiliano Ramos 67 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Joaquin Tapia 67 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Juan Leiva 54 ‘ Everton CD Tarjeta amarilla : Vicente Vega 53 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Felipe Ogaz 53 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Matias Lugo 37 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Matias Lugo [ +12 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +7 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Francisco Gonzalez (O'Higgins) anota desde el punto de penalti! [ +1 ‘ ] Amonestación para Moises Gonzalez. Amonestación para Alvaro Madrid. Cambio: se retira Martin Sarrafiore y entra en su lugar Arnaldo Castillo. Cambio: se retira Julian Alfaro y entra en su lugar Alvaro Madrid. Amonestación para Emiliano Ramos. Cambio: se retira Emiliano Ramos y entra en su lugar Alex Ibacache. Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Joaquin Tapia. Amonestación para Vicente Vega. Cambio: se retira Matias Lugo y entra en su lugar Felipe Ogaz. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Matias Lugo. El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 1 Jorge

Deschamps 17 Moises

Gonzalez 14 Juan

Diaz 21 Nicolas

Garrido 6 Luis

Pavez 32 Matias

Lugo 11 Juan

Leiva 7 Martin

Sarrafiore 10 Bryan

Rabello 24 Francisco

Gonzalez 23 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Francisco Meneghini

Suplentes

13 Martin Quezada



9 Arnaldo Castillo



20 Felipe Ogaz



27 Jose Tomas Movillo



28 Esteban Calderon



29 Diego Molina



30 Joaquin Tapia

Everton CD Everton CD 4-4-2 1 Jose

Ignacio

Gonzalez 19 Vicente

Vega 5 Ramiro

Gonzalez 4 Hugo

Magallanes 24 Diego

Oyarzun 21 Benjamin

Berrios 14 Nicolas

Baeza 7 Joaquin

Moya 25 Emiliano

Ramos 23 Julian

Alfaro 33 Sebastian

Sosa Entrenador

0 Javier Torrente

Suplentes

17 Claudio Gonzalez



2 Alex Ibacache



6 Alvaro Madrid



10 Joan Cruz



28 Enrique Serje



30 Cristian Palacios



35 Lucas Soto

11 Faltas Cometidas 14 1 Fuera de Juego 1 76 Posesión de Balón 24 2 Tarjetas Amarillas 3 6 Tiros Fuera 1 5 Tiros a Puerta 2 3 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 20 1 Penaltis 0 15 Tiros Libres 11 2 Paradas 4 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 2 Corners 1ª Mitad 0 1 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 4 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 6 Faltas Cometidas 2ª Mitad 10 Últimos enfrentamientos O'H 1 – 0 EVE 06/12/2025 EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025 EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024 O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024 O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023

