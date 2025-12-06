O’Higgins derrotó por 1-0 a Everton en un partido muy sufrido en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y aseguró su clasificación al Chile 3 de la Copa Libertadores 2026.
Everton se salva con lo justo del descenso y queda con mucha tarea para mejorar de la mano de sus propietarios del Grupo Pachuca.
⚽ Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
El único gol del compromiso llegó en la agonía: Francisco González anotó de penal en los 90+6′ y generó la “explosión” en el recinto rancagüino, que retorna tras varios años a la Libertadores.
📊 Estadísticas de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025
- Francisco Gonzalez 90′
- Matias Lugo 37′
- Moises Gonzalez 90′
- Vicente Vega 54′
- Emiliano Ramos 68′
- Alvaro Madrid 89′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Deschamps
Gonzalez
Diaz
Garrido
Pavez
Lugo
Leiva
Sarrafiore
Rabello
Gonzalez
Romero
- Entrenador
-
0Francisco Meneghini
- Suplentes
-
13Martin Quezada
-
9Arnaldo Castillo
-
20Felipe Ogaz
-
27Jose Tomas Movillo
-
28Esteban Calderon
-
29Diego Molina
-
30Joaquin Tapia
Ignacio
Gonzalez
Vega
Gonzalez
Magallanes
Oyarzun
Berrios
Baeza
Moya
Ramos
Alfaro
Sosa
- Entrenador
-
0Javier Torrente
- Suplentes
-
17Claudio Gonzalez
-
2Alex Ibacache
-
6Alvaro Madrid
-
10Joan Cruz
-
28Enrique Serje
-
30Cristian Palacios
-
35Lucas Soto
