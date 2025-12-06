O’Higgins derrotó por 1-0 a Everton en un partido muy sufrido en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y aseguró su clasificación al Chile 3 de la Copa Libertadores 2026.

Everton se salva con lo justo del descenso y queda con mucha tarea para mejorar de la mano de sus propietarios del Grupo Pachuca.

⚽ Los goles de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del compromiso llegó en la agonía: Francisco González anotó de penal en los 90+6′ y generó la “explosión” en el recinto rancagüino, que retorna tras varios años a la Libertadores.

📊 Estadísticas de O’Higgins vs Everton por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
O'Higgins
06/12/2025 18:00
1
0
Descanso : 0 0
Finalizado
Everton CD
  • Francisco Gonzalez 90′
  • Matias Lugo 37′
  • Moises Gonzalez 90′
  • Vicente Vega 54′
  • Emiliano Ramos 68′
  • Alvaro Madrid 89′
90 + 7 ‘
O'Higgins
Penalti : Francisco Gonzalez
90 + 1 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Moises Gonzalez
89 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Alvaro Madrid
79 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Arnaldo Castillo
79 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Martin Sarrafiore
76 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Alvaro Madrid
76 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Julian Alfaro
68 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Emiliano Ramos
68 ‘
Everton CD
Sustitución entra : Alex Ibacache
68 ‘
Everton CD
Sustitución sale : Emiliano Ramos
67 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Joaquin Tapia
67 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Juan Leiva
54 ‘
Everton CD
Tarjeta amarilla : Vicente Vega
53 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Felipe Ogaz
53 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Matias Lugo
37 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Matias Lugo
[ +12 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +7 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Francisco Gonzalez (O'Higgins) anota desde el punto de penalti!
[ +1 ‘ ] Amonestación para Moises Gonzalez.
Amonestación para Alvaro Madrid.
Cambio: se retira Martin Sarrafiore y entra en su lugar Arnaldo Castillo.
Cambio: se retira Julian Alfaro y entra en su lugar Alvaro Madrid.
Amonestación para Emiliano Ramos.
Cambio: se retira Emiliano Ramos y entra en su lugar Alex Ibacache.
Cambio: se retira Juan Leiva y entra en su lugar Joaquin Tapia.
Amonestación para Vicente Vega.
Cambio: se retira Matias Lugo y entra en su lugar Felipe Ogaz.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Matias Lugo.
El árbitro da inicio al encuentro.
O'Higgins
4-2-3-1
Jorge Deschamps 1
Jorge
Deschamps
Moises Gonzalez 17
Moises
Gonzalez
Juan Diaz 14
Juan
Diaz
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Matias Lugo 32
Matias
Lugo
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Maximiliano Romero 23
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Meneghini
  • Suplentes
  • 13
    Martin Quezada
  • 9
    Arnaldo Castillo
  • 20
    Felipe Ogaz
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 28
    Esteban Calderon
  • 29
    Diego Molina
  • 30
    Joaquin Tapia
Everton CD
4-4-2
Jose Ignacio Gonzalez 1
Jose
Ignacio
Gonzalez
Vicente Vega 19
Vicente
Vega
Ramiro Gonzalez 5
Ramiro
Gonzalez
Hugo Magallanes 4
Hugo
Magallanes
Diego Oyarzun 24
Diego
Oyarzun
Benjamin Berrios 21
Benjamin
Berrios
Nicolas Baeza 14
Nicolas
Baeza
Joaquin Moya 7
Joaquin
Moya
Emiliano Ramos 25
Emiliano
Ramos
Julian Alfaro 23
Julian
Alfaro
Sebastian Sosa 33
Sebastian
Sosa
  • Entrenador
  • 0
    Javier Torrente
  • Suplentes
  • 17
    Claudio Gonzalez
  • 2
    Alex Ibacache
  • 6
    Alvaro Madrid
  • 10
    Joan Cruz
  • 28
    Enrique Serje
  • 30
    Cristian Palacios
  • 35
    Lucas Soto
11
Faltas Cometidas
14
1
Fuera de Juego
1
76
Posesión de Balón
24
2
Tarjetas Amarillas
3
6
Tiros Fuera
1
5
Tiros a Puerta
2
3
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
20
1
Penaltis
0
15
Tiros Libres
11
2
Paradas
4
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
2
Corners 1ª Mitad
0
1
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
6
Faltas Cometidas 2ª Mitad
10
Últimos enfrentamientos
O'H 1 – 0 EVE 06/12/2025
EVE 0 – 1 O'H 22/06/2025
EVE 1 – 1 O'H 03/08/2024
O'H 2 – 1 EVE 02/03/2024
O'H 2 – 0 EVE 02/12/2023

